Championnat national de Tec tec ball: Un appel à sponsors lancé

La deuxième édition du championnat national de Tec Tec Ball a eu lieu, samedi 8 mai 2021, au groupe solaire ‘’Les méthodistes‘’ dans la commune de Cocody.

Charles Abycè: "Le Tec Tec Ball est un jeu de société, avoisinant le football"

La deuxième édition du championnat national de tec tec ball, a mis en compétition 100 jeunes gens venus de différents établissements de la ville d’Abidjan. Une compétition qui a vu le sacre du jeune Ouattara Rayan du groupe scolaire Pépinière des 2 plateaux. Selon Charles Abycè, président de la Fédération ivoirienne de tec tec ball et inventeur de ce jeu, une phase de sélection s’est tenue en amont de ce championnat.

‘’Nous sommes passés dans les écoles partenaires afin de sélectionner les meilleurs élèves qui devraient représenter leur école au championnat. Nous avons réussi à sélectionner 100 élèves issus de plus de 10 écoles qui ont valablement représenter leur école aujourd’hui‘’, a soutenu Charles Abycès non sans énumérer les difficultés auxquelles la jeune fédération qu’il dirige, a dû faire face.

‘’Nous avons travaillé à Abidjan et à l’intérieur du pays. Par contre, nous avons eu des soucis de logistique; nous avons des écoles de Dabou, de Bingerville et de Grand-Bassam qui devaient également participer, mais dans la mesure où nous n’avons pas encore de sponsors, c’etait vraiment difficile de déplacer les enfants. On espère que lors de la prochaine édition, on aura des sponsors pour pouvoir rassembler la nation ivoirienne autour du tec tec ball‘’, a-t-il ajouté.

Par ailleurs, Charles Abycè a défini ce qu’est exactement le tec tec Ball. ‘’C’est un jeu de société, avoisinant le football. Ce n’est que la version modernisée du Tec tec que l’on pratiquait pendant l’enfance avec les capsules de bouteilles. Je pense que tout Ivoirien a plus ou moins pratiqué ce jeu dans l’enfance‘’, a-t-il indiqué.