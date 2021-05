Guerre Kafana - Adama Diawara: Souleymane Kamagaté prend position

Le promoteur de spectacles ivoirien, Souleymane Kamagaté alias L’Homme Saga, s’est invité dans la guéguerre existant entre le maire de la commune de Yopougon, Gilbert Kafana Koné, et le Ministre Adama Diawara.

Souleymane Kamagaté tire les oreilles au ministre Adama Diawara

L’époux de la chanteuse Coupé-décalé, Bamba Ami Sarah, s’est longuement exprimé sur la querelle actuellement en cours entre deux cadres du Rhdp de la commune de Yopougon, notamment le maire Gilbert Kafana et le Ministre Adama Diawara.

Un bras de fer qui serait parti des dernières élections législatives, car selon nos sources, le ministre Diawara n'aurait pas digéré son éviction de la liste des candidats retenus pour conduire la candidature du RHDP. Depuis lors, les relations entre nos deux cadres du parti au pouvoir, se sont dégradées.

À l'approche des élections municipales de 2023, Souleymane Kamagaté, dans une publication sur sa page Facebook, a envoyé un message fort au ministre Adama Diawara qui se dispute le leadership à Yopougon avec le maire Kafana.

‘’Aucun d’entre vous ne sortira vainqueur de ce bras de fer dans lequel vous vous êtes engagés, et le gros perdant sera surtout le RHDP ‘’, a-t-indiqué avant de d’ajouter:

‘’Au ministre Adama Diawara, vous avez trouvé la personne du maire Gilbert Kafana sur le terrain, il serait plutôt bénéfique que vous travailliez en synergie avec lui afin que le RHDP sorte victorieux aux prochaines municipales. Il ne sert à rien de travailler en solo en narguant le maire, vous ne profiterez pas des retours que vous espérez de cette attitude. Yopougon est une commune difficile où les cadres du RHDP doivent nécessairement être unis", prévient Souleymane Kamagaté.

Pour L’Homme Saga, en bon leader soucieux du rayonnement du RHDP à Yopougon, le ministre Adama Diawara devrait faire cesser cet acharnement de ses partisans contre le maire et ne pas accepter d’associer son image à ces tristes agissements.

"Si vous ne faites rien, on pourrait penser que c’est sous votre impulsion que ces gens agissent, car qui ne dit mot consent", a-t-il écrit. Souleymane Kamagaté affirme que le maire Gilbert Kafana mérite le respect pour ses nombreuses actions dans la commune de Yopougon.

‘’Certes, le maire Gilbert Kafana Koné a perdu les élections législatives mais il serait malhonnête de dire qu’il n’a rien apporté à la commune de Yopougon. Je suis moi-même un enfant de Yopougon, et je vois ce que le maire a apporté en termes d’infrastructures. Le détail qui a échappé à monsieur le maire est la proximité avec est la proximité avec les populations, mais ça se corrige … Le maire a plutôt privilégié la réalisation d’infrastructures (ponts, routes, caniveaux, air de jeux etc ..) … Il a été le seul cadre qui a accepté d’être Représentant du Rhdp dans une commune aussi difficile, pendant que les autres cadres choisissaient des communes plus faciles. Il a eu du mérite, il a du mérite, nous avons l’obligation de le respecter’’, insiste Souleymane Kamagaté.