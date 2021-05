Africa Sports d'Abidjan: Alexis Vagba évincé, Yves Zogbo Junior installé

L'ancien animateur de la Rti, Yves Zogbo Junior, a été désigné, vendredi, prėsident du comité de normalisation de l'Africa Sports d'Abidjan.

Yves Zogbo Junior prend les commandes de l'Africa Sports d'Abidjan

Désormais, plus de bicéphalisme à l'Africa Sports d'Abidjan. Les dirigeants Antoine Bahi et Alexis Vagba qui se disputaient tous les deux, la présidence du club Vert et rouge, ont été écartés par le Comité de normalisation de la Fif (Fédération ivoirienne de football ), dirigé par Mme Dao Mariam Gabala.

Celle-ci a désigné, vendredi 14 mai, l'ancien animateur de Rti, Yves Zogbo Junior, pour présider le nouveau comité de normalisation de l'Africa Sports d'Abidjan. Sont également désignés membres du comité, Me Guillaume Zébé, l'ancien gardien de but des Éléphants, Alain Gouamené, Ana Dié, Noël Yapo et Assemian Kassi.

Il s'agira pour Yves Zogbo Junior et son équipe de gérer les affaires courantes du club vert et rouge, de revisiter les statuts et règlement du club, de reconstituer le collège électoral et d'organiser une Assemblée générale élective; et ce, au plus tard le 31 août 2021.

La présentation du comité de normalisation de l'Africa Sports a bien évidemment suscité de nombreuses réactions. Martial Gohourou, un journaliste proche de Sory Diabaté et d'Alexis Vagba, a réagi d'une manière assez étrange dans un message posté sur la toile.

'' Bienvenue en enfer Yves Zogbo Junior (...) Bienvenue en enfer monsieur l'ancien chargé de communication d' Alain Richard Donwahi du temps où ce dernier était le patron du club vert et rouge. Et pour cause, les Aiglons traversent une zone de turbulences interminables. Nous y reviendrons (...) le cas d'Alain Gouamené me choque. Ex-entraîneur-dirigeant de l'Asec et directeur technique de l'AFAD... C'est à l'Africa qu'atterisent les dirigeants mercenaires'', s'est-il étonné.

La réaction de Vagba Alexis très attendue

Lors de la présentation du comité de normalisation de l'Africa Sports, Mme Dao Gabala a prévenu que toute personne qui s'opposera à cette décision sera traduite devant la commission de discipline de la Fif. Un message directement adressé à Alexis Vagba qui, contrairement à Antoine Bahi, est opposé à la mise sous tutelle de l'Africa Sports.

''Les textes ne permettent pas de m’enlever jusqu’à la fin de mon mandat. Je suis donc président jusqu’à la fin de mon mandat, jusqu’en décembre 2022… Je suis le président de l’Africa Sports… S’ils mettent l’Africa sous normalisation, tous les clubs vont les envoyer en justice. Ils n’ont pas le droit. Je vais réunir les autres clubs pour voir ce qu’on va faire. Sinon, je ne sais pas ce que j’ai fait pour qu’on me mette sous normalisation'', avait-il confié.

Comment réagira-t-il cette fois ? Attendons de voir.