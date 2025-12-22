Agriculture : le Burkina Faso vers un record !

Le Burkina Faso du président Ibrahim Traoré s’achemine vers un record dans le secteur de l’agriculture. Grand consommateur de céréales, le pays des Hommes intègres, pour la campagne 2025/2026, s’achemine vers une production record de 7,14 millions de tonnes.

Ibrahim Traoré relance carrément l’agriculture au Burkina Faso

Lors du sommet Afrique-Russie de 2023, lors duquel le président Vladimir Poutine promettait des livraisons gratuites de céréales pour l’Afrique, Ibrahim Traoré avait exprimé une volonté d’autonomie dans l’alimentation de ses concitoyens. En matière de céréales, le Burkina Faso avance résolument vers l’autosuffisance, même si 15 des 47 provinces du pays accusent encore un déficit.

On peut cependant noter que 8 régions sont en équilibre dans la production et que 24 sont totalement excédentaires. Une bonne nouvelle donc pour le pays, qui compte accélérer ses différents programmes d’accompagnement des populations et des entrepreneurs du monde agricole.

Le Burkina Faso, déjà producteur de 6,07 millions de tonnes de céréales, va enregistrer une hausse de 17,63 %, soit 7,14 millions de tonnes pour la campagne 2025-2026, selon le Conseil des ministres. Avec cette production massive, grâce aux moyens colossaux injectés dans les activités agricoles par le gouvernement, le Burkina Faso poursuit son objectif d’atteinte de l’autosuffisance alimentaire.

Dans cette production massive de céréales, le maïs représente la tête d’affiche avec 2,68 millions de tonnes, représentant 38 % des stocks. Le sorgho représente 34 % et le riz seulement 14 %.

Sous la gouvernance du président Ibrahim Traoré, l’agriculture a été érigée en priorité nationale à côté de l’armement militaire. Le chef de l’État burkinabé multiplie les acquisitions de matériels militaires, mais aussi de machines agricoles. Grâce à cette politique de modernisation de l’agriculture, de plus en plus motorisée, le Burkina Faso diversifie sa production et les résultats sont visibles.