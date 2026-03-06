Bénin : alerte, le lait infantile Nursie interdit

Au Bénin, les autorités ont ordonné le retrait immédiat du marché du lait infantile Nursie. Selon l’Agence Béninoise de Sécurité Sanitaire des Aliments (ABSSA), c’est le Système d’Alerte Rapide pour les Denrées Alimentaires et les Aliments pour Animaux (Rasff) qui a donné l’alerte. Les premiers éléments évoquent un dépassement de la limite d’un « composé toxique d’origine bactérienne ».

Bénin : l’ABSSA ordonne le retrait immédiat du lait Nursie

Les mesures prises par l’ABSSA sont radicales. Face à la gravité des faits, l’agence indique qu’il est nécessaire de :

Procéder à l’arrêt immédiat de la vente des produits incriminés ;

Procéder au rappel immédiat des lots concernés déjà vendus ;

Retirer immédiatement les lots concernés des rayons, des stocks et des circuits de distribution ;

Diffuser l’information auprès de vos réseaux de distribution respectifs ;

Procéder à l’arrêt immédiat de la consommation des produits concernés ;

Retourner ces produits aux lieux d’achat afin que les importateurs puissent les rappeler ;

Transmettre aux autorités compétentes du Ministère en charge de la Santé, tout signalement ou incident lié à la consommation des produits incriminés.

Le produit est du Lot n° et DLC ou DLUO et dénommé NURSIE 1 FORTINUTRI 400G (2027 09 07) ; NURSIE 1 900G (2027 09 17). « Ce produit est destiné à une population particulièrement sensible, notamment les nourrissons et les enfants en bas âge. En raison de ce profil de risque, il est classé dans la catégorie des produits dangereux », a précisé l’ABSSA. Distribué au Bénin, le lait infantile incriminé provient d’Irlande.