L’unité spéciale de veille numérique de la Police nationale ivoirienne, « Alerte 100 », a mis au jour une vaste opération de désinformation visant le président Alassane Ouattara. Cette manœuvre coordonnée, lancée le lundi 31 mars 2025, cherchait à instiller le doute au sein de la population concernant l’état de santé du chef de l’État, allant jusqu’à suggérer sa disparition. Un rapport confidentiel, consulté par Abidjan.net ce mardi 8 avril 2025, détaille la chronologie et les acteurs de cette tentative de manipulation informationnelle.

Enquête sur la désinformation ciblant Ouattara

L’alerte a été donnée le 30 mars 2025, jour de l’Aïd El-Fitr, quand des publications suspectes ont commencé à circuler sur Facebook. Ces messages insinuaient l’absence inexpliquée du président Ouattara lors de cette importante célébration religieuse. Le premier signal est venu d’Adrien Vabé, présenté comme proche du PDCI-RDA, qui a posté un message à 16h03 lançant la rumeur.

Peu de temps après, Maïmouna Camara, alias « La Guêpe » et liée au mouvement GPS, a publié un message énigmatique à 17h35. À 21h59, le cyberactiviste Souley de Paris, également associé au GPS, a évoqué ouvertement la disparition du chef de l’État. La page « Ma Patrie Mon Combat » a ensuite publié une interrogation ambiguë à 22h08 : « Urgent, que Ado est quoi ? On attend la confirmation. » À 22h14, le compte « Esprit Africain » a enfoncé le clou avec une question plus directe : « Où est passé Alassane Ouattara ? »

L’unité Alerte 100 considère cette série de publications comme une manipulation médiatique concertée. Elle s’appuie sur des éléments visuels falsifiés, notamment des captures d’écran maquillées de France 24 et de Jeune Afrique. Une cartographie des auteurs a permis d’identifier les différents niveaux d’implication dans la propagation de cette rumeur. Le rapport indique que Tingin-Biiga est à l’origine de la diffusion initiale, employant des visuels truqués attribués à des médias crédibles.

Des pages comme « Côte d’Ivoire Ma Patrie », « Esprit Africain » et « Ma Patrie Mon Combat » ont ensuite relayé massivement les fausses informations. Elles ont utilisé des groupes Facebook et des pages publiques pour amplifier la portée de la désinformation. Enfin, Adrien Vabé, La Guêpe et Souley de Paris, trois influenceurs ivoiriens proches de l’opposition (PDCI-RDA et GPS), ont amplifié la rumeur. Ils ont utilisé leurs profils personnels et leurs réseaux pour toucher un public plus large.

Réponse de la police et implications transfrontalières

Les investigations menées par l’unité Alerte 100 ont mis en lumière une implication significative de réseaux opérant depuis un pays voisin de la Côte d’Ivoire. Certains comptes identifiés entretiennent des liens directs avec des entités de ce pays. Cette découverte suggère une possible tentative d’ingérence extérieure dans les affaires internes ivoiriennes.

Face à cette attaque informationnelle, la Police nationale a réagi promptement. Elle annonce l’ouverture d’une enquête approfondie pour faire la lumière sur cette affaire. Des mesures sont actuellement en cours pour neutraliser les relais numériques de cette campagne de désinformation. L’objectif est aussi de renforcer la cybersécurité nationale pour prévenir de futures attaques.

La Police nationale entend sanctionner les auteurs de cette manipulation conformément à la loi en vigueur. Selon la note de l’unité Alerte 100, « Cette tentative de manipulation vise clairement à déstabiliser les institutions ivoiriennes en jouant sur les émotions et les inquiétudes de la population. »