CAN 2025 : 29 buts inscrits après la première journée, le point

Ce jeudi 25 décembre 2025, c’est la première journée de repos à la CAN 2025 au Maroc. Les 24 équipes ont toutes déjà joué un match et une première tendance se dégage. Les favoris ont réussi leur entrée dans la compétition et le spectacle est au rendez-vous.

CAN 2025 : Le point complet de la première journée

Lors de cette première journée de la CAN 2025, les équipes présumées les plus fortes ont gagné. Le Sénégal a fait l’unanimité. Les Lions ont séduit en passant trois buts au Botswana. L’Algérie et la Tunisie ont également fait forte impression, en inscrivant trois buts aussi. Leurs performances donnent une indication sur leur état de forme. Les choses ont été plus compliquées pour le Maroc, qui a peiné à faire sauter le verrou de la défense comorienne, mais aussi pour l’Égypte, qui a été menée au score. De leur côté, les Maliens ont fait figure d’exception. Ils ont été tenus en échec par les Zambiens.

Aucun 0-0, et 29 buts au total au terme de la première journée de cette CAN 2025. Le bilan est pour l’instant un peu plus prolifique que sur les deux CAN précédentes. Et c’est en partie grâce à Mahrez pour l’Algérie, Jackson pour le Sénégal et Achouri pour la Tunisie: ils ont tous les trois inscrit un doublé. Du spectacle, il y en a eu, notamment avec des buts spectaculaires. Le plus beau, pour l’instant, est le retourné acrobatique du Marocain Ayoub el-Kaabi, qui a fait se lever tout le stade au match d’ouverture. Le plus rapide a été inscrit par l’Algérien Riyad Mahrez après seulement 1 minute et 21 secondes de jeu. Le plus renversant, lui, est à mettre au crédit d’Edmond Tapsoba, à Casablanca à la 98e minute. Dans le même genre, Patson Daka, le Zambien, a arraché l’égalisation dans le temps additionnel : un but précieux. Mais Daka s’est aussi illustré en signant la pire célébration, avec un salto raté. Le joueur s’est littéralement écrasé sur la pelouse sans se blesser !

Première journée à la CAN : des affluences qui déçoivent

Le manque de public reste un problème de CAN en CAN. Ils étaient 3 700 spectateurs pour Angola vs Afrique du sud, c’est très très peu. Lors du Cameroun vs Gabon à Agadir, alors que les tribunes étaient plutôt vides à quelques minutes du coup d’envoi, une foule de Marocains invités par la CAF à assister gratuitement au match ont fait grimper l’affluence à 35 200 spectateurs. En plus des revendeurs de billets, l’eau aura en effet été abondante sur les pelouses de la CAN depuis dimanche dernier. Des joueurs ont utilisé leur veste pour protéger les enfants devant eux avant le coup d’envoi, le match du Sénégal à Tanger a été marqué par des pluies incessantes, tout comme celui de la Tunisie à Rabat. Les Marocains s’étonnent de ces précipitations, en hiver.