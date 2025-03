En Côte d’Ivoire, les prix du carburant restent inchangés pour le mois de mars 2025. Cette décision, annoncée par le ministère des Mines, du Pétrole et de l’Énergie, offre une stabilité bienvenue pour les consommateurs. Le gouvernement ivoirien maintient ainsi son engagement à réguler les prix en fonction des fluctuations du marché international.

Côte d’Ivoire : maintien des tarifs à la pompe

Le ministère des Mines, du Pétrole et de l’Énergie a confirmé que les prix de l’essence super sans plomb et du gasoil demeurent inchangés. « Les prix de l’essence super sans plomb et du gasoil sont respectivement maintenus à 875 FCFA et 715 FCFA le litre sur la période du 1er au 31 mars 2025 sur toute l’étendue du territoire ivoirien », indique la note d’information. Cette stabilité des prix à la pompe est une bonne nouvelle pour les automobilistes et les transporteurs. Les prix du gaz butane restent également inchangés. La bouteille de 6 kg coûte 2000 FCFA. Le prix de la bouteille de 12,5 kg est maintenu à 5200 FCFA.

Ajustements mensuels et marché international

La Côte d’Ivoire ajuste mensuellement les prix du carburant et du gaz butane. Cette régulation s’effectue en fonction des variations du marché international. « Les prix du carburant et du gaz butane sont ajustés mensuellement en Côte d’lvoire conformément aux fluctuations du marché international », précise le ministère. Cette politique permet d’assurer un équilibre entre les coûts pour les consommateurs et les réalités du marché. Les prix des bouteilles de 15 kg, 17,5 kg et 25 kg restent aussi stables. Ils sont respectivement de 6965 FCFA, 8125 FCFA et 11610 FCFA.