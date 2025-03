Tidjane Thiam, exaspéré par les manœuvres d’exclusion orchestrées par le camp d’Alassane Ouattara, a lancé une pique sur les origines de ceux qui tentent de l’écarter de la prochaine élection présidentielle.

Tidjane Thiam « …Moi, je suis né à Abidjan ! »

Le RHDP espérait batailler contre Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo sur la présidentielle de 2025. L’âge avancé de Bédié réduisait la menace qu’il représentait, tandis que Gbagbo, condamné à 20 ans de prison par la justice ivoirienne, n’est pas certain de pouvoir se présenter. Cela laissait présager une élection facile pour Alassane Ouattara, qui semble peu enclin à affronter des adversaires de haut niveau.

Avec le décès d’Henri Konan Bédié, le président du RHDP se croyait débarrassé d’un concurrent sérieux. Ce qu’il n’avait pas anticipé, c’est l’émergence d’un adversaire encore plus redoutable : Tidjane Thiam. L’ancien patron de Crédit Suisse, déterminé à prendre les rênes du PDCI-RDA, a dû livrer une bataille interne pour forcer la tenue du congrès électif qui l’a porté à la tête du parti historique ivoirien. Depuis, le RHDP, dans sa volonté d’éliminer les opposants les plus menaçants, cherche par tous les moyens à empêcher Thiam de se présenter en 2025. Sa deuxième nationalité française est instrumentalisée, via les « juristes du web » pour le rendre inéligible.

Qualifiant ces attaques de “manœuvres indignes de la Côte d’Ivoire”, Tidjane Thiam reste déterminé à être candidat et à briguer la présidence. Agacé par la tentative du RHDP de détourner le débat politique vers sa nationalité française, à laquelle il vient de renoncer pour se conformer aux exigences de la Constitution, l’administrateur du groupe Kering (numéro 2 mondial du luxe après LVMH) a riposté en faisant allusion aux origines de certains de ses détracteurs.

Sans mentionner de nom, mais laissant peu de place au doute sur la personne visée, il a lancé : “Chaque être humain ne peut naître qu’en un seul endroit, et moi, je suis né à Abidjan !”

Nouvelle attaque interne contre Tidjane Thiam

Parallèlement à ces attaques extérieures, Tidjane Thiam doit aussi faire face à une fronde interne. Valérie Yapo, ex-secrétaire exécutive du PDCI-RDA, récemment évincée par le Conseil de discipline du parti pour indiscipline, a intenté une nouvelle action en justice contre lui. Elle avait critiqué ouvertement son leadership, affirmant que “le mauvais casting du président Tidjane Thiam crée des divisions internes”.

Face à cette nouvelle tentative de déstabilisation, Tidjane Thiam reste imperturbable. Selon lui, cette manœuvre est d’ores et déjà vouée à l’échec. Il a exhorté les responsables du PDCI-RDA à se concentrer sur le recrutement de nouveaux militants, réaffirmant sa volonté de participer à l’élection présidentielle “s’il plaît à Dieu”.