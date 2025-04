Abobo, en Côte d’Ivoire devient le point de départ d’une initiative nationale cruciale pour la santé des jeunes filles. Plus de 3,5 millions de jeunes filles âgées de 9 à 18 ans sont ciblées par cette campagne de vaccination gratuite. L’objectif principal est de les protéger efficacement contre le cancer du col de l’utérus, une maladie qui représente un défi majeur de santé publique dans le pays.

Mobilisation générale pour la santé des jeunes filles en Côte d’Ivoire

Lundi 7 avril 2025, la présidente du Sénat et maire d’Abobo, Kandia Camara Kamissoko, a officiellement lancé cette campagne d’envergure depuis la mairie d’Abobo. Cette action, prévue pour se dérouler jusqu’au 13 avril, constitue une réponse directe à l’urgence sanitaire que représente le cancer du col de l’utérus. En effet, cette maladie se positionne comme le deuxième cancer le plus fréquent et la deuxième cause de décès par cancer chez les femmes en Côte d’Ivoire.

Mme Camara a exprimé son inquiétude face à l’ampleur croissante de cette maladie et a lancé un appel vibrant à la mobilisation de tous. “Le cancer du col de l’utérus constitue un véritable problème de santé publique dont l’ampleur ne cesse de croître”, a-t-elle déclaré, soulignant la nécessité d’un engagement collectif des parents et des leaders communautaires. Les statistiques officielles témoignent de cette progression alarmante, avec une augmentation des cas recensés de 2 067 en 2020 à 2 360 en 2022. Parallèlement, le nombre de décès a également connu une hausse, passant de 1 417 à 1 461 durant la même période.

Le ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Pierre Dimba, a insisté sur l’importance de la participation de divers acteurs pour garantir le succès de cette initiative. “Nous comptons sur l’engagement des parents, enseignants, forces de sécurité, leaders communautaires et religieux, médias et professionnels de santé pour assurer le succès de cette campagne”, a-t-il affirmé. Il a tenu à rassurer quant à la sécurité et à l’efficacité du vaccin, dont l’administration est entièrement gratuite dans le cadre de cette opération. Il a encouragé vivement chaque parent à faire vacciner ses filles afin de les prémunir contre cette maladie insidieuse.

Soutien international et reconnaissance des efforts

Le représentant de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) en Côte d’Ivoire, Dr Mangan Lucien, a tenu à saluer les efforts constants déployés par le gouvernement ivoirien dans le domaine de la santé publique. Il a particulièrement mis en lumière l’engagement du pays envers la protection des jeunes générations à travers des initiatives de cette nature.

Un avenir protégé pour les jeunes ivoiriennes

Cette campagne de vaccination représente une étape cruciale dans la lutte contre le cancer du col de l’utérus en Côte d’Ivoire. En ciblant les jeunes filles, elle vise à réduire significativement l’incidence de cette maladie à long terme et à protéger la santé des futures générations de femmes ivoiriennes. L’implication active des familles et de la communauté toute entière est essentielle pour assurer une large couverture vaccinale et atteindre l’objectif de protéger plus de 3,5 millions de filles.