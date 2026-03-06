© Côte d'Ivoire : le 9ᵉProgramme de Coopération pour 2026-2030 lancé

En collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA), la Côte d’Ivoire a procédé au lancement officiel du 9ᵉProgramme de Coopération (CP9) pour la période 2026-2030.

Côte d’Ivoire : c’est officiellement parti pour le CP9 de 2026 à 2030

Ce 9ᵉProgramme de Coopération est doté d’un budget global de 75 millions de dollars américains. C’est soit environ 42,2 milliards de FCFA. Le programme est aligné sur le Plan National de Développement 2026-2030 et repose sur quatre axes stratégiques.

Selon Souleymane Diarassouba, ministre du Plan et du Développement, le CP9 a pour but d’améliorer la santé maternelle, renforcer la planification familiale, lutter contre les violences basées sur le genre et les pratiques néfastes, ainsi qu’à renforcer la production et de l’utilisation de données de qualité pour orienter les politiques publiques. L’autorité ministérielle a souligné l’importance de ce programme dans un contexte marqué par une forte croissance démographique en Côte d’Ivoire.

Ce 9ᵉ cycle de coopération entre la Côte d’Ivoire et l’UNFPA constitue un levier important pour relever plusieurs défis liés à la population et au développement. « Ce programme est essentiel car il permettra de répondre à de nombreux défis dans un contexte où la Côte d’Ivoire enregistre une forte croissance démographique, avec une population projetée à 36,47 millions d’habitants à l’horizon 2030 », a-t-il déclaré.

Le CP9 s’inscrit également dans les priorités du Plan national de développement 2026-2030, dont le coût global est estimé à 114 838,5 milliards de FCFA, soit environ 175 milliards d’euros. Pour le représentant résident de l’UNFPA en Côte d’Ivoire, Saïdou Kaboré, ce neuvième programme est le fruit d’un processus de co-construction avec les partenaires nationaux.

« Aligné sur le Plan national de développement et le cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable, ce programme mobilise une enveloppe indicative de 75 millions de dollars », a-t-il confié.