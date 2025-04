Au pouvoir depuis 15 ans, le régime du RHDP, conduit par Alassane Ouattara, redoute-t-il la fin de son règne ? À quelques mois de l’élection présidentielle d’octobre 2025, la tension monte avec une Commission électorale fortement critiquée et soupçonnée d’être aux ordres du régime. Selon certains observateurs, le régime montrerait des signes allergiques à la compétition.

Côte d’Ivoire : l’opposition craint une élection exclusive, le RHDP s’accroche

Il est tout à fait logique de voir un régime manifester le désir de perpétuer son règne. Cela n’est pas nouveau, surtout en Afrique où l’on est habitué à des régimes qui s’installent pour des durées indéterminées.

Tant que la Constitution permet au Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) de solliciter un quatrième mandat auprès des Ivoiriens, le problème ne se pose pas sur le plan légal. Ce qui gêne plus d’un aujourd’hui, c’est l’allure que prend cette volonté de briguer un quatrième mandat. Le régime est soupçonné de vouloir s’octroyer un nouveau mandat dans l’exclusion, sans une réelle compétition, gage d’une alternance crédible et transparente.

De grosses pointures de l’opposition sont jusque-là empêchées dans leur ambition de candidater. Il s’agit principalement de Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé et de Guillaume Soro, tous éjectés de la liste électorale. Selon les raisons officielles avancées, ceux-ci sont sous le coup de condamnations, ce qui empêche leur présence dans le fichier électoral. Mais dans l’opinion, beaucoup ne l’entendent pas de cette oreille. Les concernés dénoncent une exclusion et une manœuvre politique pour les éloigner du fauteuil présidentiel.

A lire aussi : RHDP: Ouattara Dramane tacle Tidjane Thiam « l’opportuniste »

Même Tidjane Thiam, qui pour le moment est sur la liste électorale, n’est pas encore totalement à l’abri. Son parti dénonce des manœuvres visant à l’écarter, avec comme argument sa double nationalité. Au-delà, le président du PDCI-RDA craint pour sa sécurité physique. Il a confié avoir reçu des menaces.

Selon Geneviève Goëtzinger, qui s’exprimait sur l’émission Panel Hebdo de Télésud, le problème aujourd’hui en Côte d’Ivoire, « c’est cette peur, panique de l’alternance, qui fait qu’aujourd’hui, on ne se dirige pas vers des élections transparentes, des élections qui permettent l’alternance ».

Selon l’analyse de l’ancienne directrice générale de RFI, le régime d’Alassane Ouattara a peur, mais pas de Tidjane Thiam. « Moi je pense que le pouvoir (RHDP) a peur, mais pas de Tidjane Thiam. Je pense que le pouvoir a peur de l’alternance d’une manière générale. Le climat politique qui est en train de se mettre en place en Côte d’Ivoire est particulièrement nauséeux et inquiétant. C’est une réalité », a-t-elle déclaré.