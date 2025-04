En Côte d’Ivoire, Ghislain Duggary Assy, l’un des responsables du Mouvement des Enseignants pour la Dynamique de la Dignité (MEDD), a été arrêté et placé sous mandat de dépôt le 4 avril 2025, à la suite de la grève des enseignants.

Verdict de Ghislain Duggary Assy en Côte d’Ivoire

Après plusieurs jours de détention en Côte d’Ivoire, Ghislain Duggary Assy a été présenté devant un juge du Tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau.

Après sa comparution devant le juge, le responsable de la communication du syndicat MEDD a été condamné à deux ans de prison ferme et à une amende d’un million de francs CFA.

Accusé de « coalition d’agents publics et entrave aux fonctionnements du service public », il devient ainsi un symbole des difficultés rencontrées par les enseignants du pays dirigé par Allasane Dramane Ouattara. Les revendications pour de meilleures conditions de travail sont de plus en plus présentes dans le secteur éducatif.