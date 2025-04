La troisième édition de la Foire Made in Côte d’Ivoire (FOMCI) a offert un spectacle haut en couleurs. Le défilé de mode, organisé le samedi 5 avril 2025, a mis en lumière la richesse du patrimoine vestimentaire ivoirien. Les créations des stylistes ont captivé l’audience, témoignant de la diversité et de la créativité de la mode locale.

Un hommage à la diversité culturelle ivoirienne

Les stylistes Cha Kané, Bil Elis, Balafon Fashion, Judicaël Wahouie, Guy Landry, Ouli Pat, Yohou, Wafa et Anderson D ont présenté leurs collections. Ils ont utilisé des pagnes tissés des cinq régions du pays. Les tenues ont illustré la pluralité de l’identité ivoirienne. Les mannequins ont défilé dans des créations variées. Des chemises-pantalons élégantes pour hommes ont côtoyé des bustiers et des boubous traditionnels. Des robes de mariée et des maxis ont complété le tableau. Des sacs et des chapeaux aux couleurs vives ont ajouté une touche finale.

Le ministre du Commerce et de l’Industrie, Souleymane Diarrassouba, a salué la créativité des stylistes. Il a souligné la force de la diversité ivoirienne. « Lorsque nous observions ce défilé, il semblait lointain, mais en réalité, il touche toute la Côte d’Ivoire, du Nord au Sud, de l’Est à l’Ouest, en passant par le Centre. Voilà ce qu’est la nation ivoirienne, voilà ce qui fait notre force : notre diversité », a-t-il déclaré. La ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarck, a exprimé sa fierté. Elle a encouragé les acteurs de la mode à valoriser le Made in Côte d’Ivoire. « Le potentiel industriel du pays à travers les industries culturelles et créatives », a-t-elle affirmé.

La FOMCI, vitrine du savoir-faire local

La FOMCI 2025, qui s’est déroulée du 2 au 6 avril, a permis de promouvoir le savoir-faire local. Elle a également mis en avant les initiatives économiques et culturelles du pays. Le défilé de mode a été l’un des moments forts de l’événement. Il a illustré la richesse et la diversité de la culture ivoirienne. La mode, avec ses créations uniques, joue un rôle crucial. Elle contribue au développement économique et au rayonnement international de la Côte d’Ivoire. Les organisateurs ont réussi à faire de cette édition un succès.

Les visiteurs ont découvert des produits locaux de qualité. Ils ont également assisté à des animations culturelles variées. La FOMCI a renforcé le sentiment de fierté nationale. Elle a encouragé la consommation de produits Made in Côte d’Ivoire. Les acteurs économiques et culturels ont saisi cette opportunité. Ils ont noué des contacts et exploré de nouvelles perspectives. La FOMCI 2025 a permis de valoriser le patrimoine ivoirien.