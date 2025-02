Le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou veut vivre une édition 2025 (FESPACO 2025) mémorable. Le système des Nations Unies au Burkina Faso a annoncé un appui financier conséquent de 98,25 millions FCFA (156 400 dollars) pour soutenir la 29ᵉ édition, qui débutera ce samedi.

Cinéma africain à l’honneur : l’ONU s’engage aux côtés du FESPACO 2025

Cette contribution des Nations unies ne se limite pas à un simple apport financier. L’ONU a également annoncé la création d’un prix officiel au Palmarès, doté d’une valeur de près de 20 millions FCFA, témoignant de son engagement envers la valorisation des talents cinématographiques africains. Le festival, qui se déroulera du 22 février au 1ᵉʳ mars, explorera le thème « Cinéma d’Afrique et identités culturelles ».

« Le FESPACO est bien plus qu’un festival de cinéma : c’est une vitrine exceptionnelle du talent africain et un puissant vecteur de transformation sociale », a fait savoir Carol Flore-Smereczniack, coordonnatrice résidente du Système des Nations Unies au Burkina Faso et coordonnatrice humanitaire.

Cette édition va montrer l’importance du 7ᵉ art dans la valorisation des identités africaines, la promotion du dialogue interculturel et le renforcement de la cohésion sociale. Selon l’ONU, le thème retenu pour cette 29ᵉ édition « résonne avec les valeurs fondamentales des Nations Unies, en particulier la promotion de la diversité culturelle, le respect des droits humains et l’importance du vivre-ensemble ».

Le Tchad à l’honneur

Le Tchad, pays invité d’honneur, sera représenté par son président, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, dont l’arrivée à Ouagadougou a été saluée.

À en croire la coordonnatrice résidente, le FESPACO 2025 représente une « opportunité unique » de valoriser le potentiel du cinéma africain et son rôle dans la préservation des identités culturelles du continent.

Le soutien de l’ONU au FESPACO 2025 souligne l’importance de cet événement en tant que plateforme de promotion du cinéma africain et de renforcement des valeurs de paix et de tolérance.