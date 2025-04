Le Bénin ambitionne de devenir un centre névralgique de l’humour en Afrique francophone. Pour concrétiser cette vision, le gouvernement béninois a officialisé un partenariat stratégique de trois ans avec Montreux Comedy. Cette collaboration se matérialise par la création d’un événement d’envergure internationale : le Cotonou Comedy Festival.

Lancement du Cotonou Comedy Festival

Le lundi 7 avril 2025 marque une étape importante pour le paysage culturel béninois. Le gouvernement a signé une convention triennale avec Montreux Comedy, une institution reconnue dans le monde de l’humour francophone. Cette entente scelle la naissance du Cotonou Comedy Festival, un événement qui promet de dynamiser le secteur de l’humour au Bénin et dans la région.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’une Convention d’objectifs 2025-2027. Elle a été signée entre l’Agence de Développement des Arts et de la Culture (ADAC Bénin) et Montreux Comedy. La cérémonie s’est déroulée à Sèmè City. Elle a eu lieu sous la supervision du ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola. Des humoristes béninois, des professionnels du secteur culturel et des acteurs institutionnels ont assisté à cet événement significatif.

La première édition du Cotonou Comedy Festival est prévue pour décembre 2025. Cet événement international a une ambition claire. Il veut positionner Cotonou comme une capitale africaine de l’humour. Le festival devrait attirer des talents de divers horizons. Il offrira une plateforme de choix pour les humoristes béninois et internationaux.

Une ambition pour le rayonnement culturel

À travers ce partenariat, le Bénin manifeste une volonté forte de développer son secteur culturel. L’humour est perçu comme un vecteur de développement artistique et économique. Le Cotonou Comedy Festival pourrait avoir des retombées positives sur le tourisme et l’attractivité du pays. Il offrira également des opportunités de formation et d’échange pour les professionnels locaux.

Le choix de Montreux Comedy comme partenaire n’est pas anodin. Cette institution suisse bénéficie d’une solide expérience dans l’organisation de festivals d’humour de renommée internationale. Leur expertise sera précieuse pour garantir le succès et la pérennité du Cotonou Comedy Festival. Ce festival ambitionne de devenir un rendez-vous incontournable pour les amateurs d’humour en Afrique francophone et au-delà.