Le Mali et le Burkina Faso ont marqué un tournant historique en remplaçant le drapeau de la CEDEAO par celui de l’Alliance des États du Sahel (AES). Cette décision, symbole fort de leur volonté d’intégration régionale, intervient moins d’une semaine après la validation officielle du drapeau de l’AES. Les deux pays tournent ainsi une page de plus de 50 ans de présence au sein de la CEDEAO, affirmant leur souveraineté et leur détermination à construire un avenir commun.

Mali et le Burkina Faso : l’ AES prend son envol



La cérémonie solennelle de levée du drapeau de l’AES s’est déroulée en présence des plus hautes autorités maliennes et burkinabè. Au Mali, le président de la transition, le général d’armée Assimi Goïta, a souligné que cet acte marquait « une nouvelle étape dans la construction et la consolidation de l’AES ». Il a également insisté sur le message d’unité, de fraternité et de détermination envoyé par les peuples malien, burkinabè et nigérien.

« Cette montée des couleurs illustre la volonté des dirigeants et des populations de ces trois pays de renforcer leur coopération politique, économique et sécuritaire pour un avenir commun stable et prospère », a précisé la présidence malienne dans son communiqué.

Au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a réaffirmé l’engagement de son pays à œuvrer pour le bien-être des Burkinabè, en dépit des critiques. Il a dénoncé « les esclaves de salon, des Africains qui suivent aveuglement l’impérialisme », les appelant à ne pas céder au découragement.

Le Niger devrait emboîter le pas à ses voisins dans les prochains jours, en organisant sa propre cérémonie de levée du drapeau de l’AES. Cette initiative s’inscrit dans une série d’actions entreprises par les trois pays depuis leur retrait de la CEDEAO, il y a plus d’un an. Ils ont rapidement mis en place l’AES, multipliant les initiatives d’intégration dans divers domaines.

Cette nouvelle étape du Mali et le Burkina Faso symbolise leur volonté de construire une alliance solide, basée sur la coopération et la solidarité, pour relever les défis communs auxquels ils sont confrontés.