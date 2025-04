La Maison d’Arrêt et de Correction de Bouaké, en Côte d’Ivoire, a été le théâtre de graves troubles les 6 et 7 avril 2025. Ces événements violents, survenus dans un contexte de renforcement de la lutte contre l’introduction de drogues, ont causé la mort d’un détenu et blessé plusieurs personnes. Une tentative d’évasion massive a également été déjouée par les forces de l’ordre en Côte d’Ivoire.

Intensification des contrôles et réactions en Côte d’Ivoire

L’origine de ces incidents se trouve dans la décision de l’Administration Pénitentiaire d’intensifier les contrôles des visiteurs et des colis destinés aux détenus. Cette mesure visait à endiguer l’usage croissant de stupéfiants et de substances psychotropes au sein de l’établissement pénitentiaire de Côte d’Ivoire. Le procureur de la République près e Tribunal de Première Instance de Bouaké a confirmé cette information dans un communiqué officiel transmis à Abidjan.net ce lundi 7 avril 2025.

Cette vigilance accrue a porté ses fruits avec plusieurs saisies de produits illicites. La plus récente, datée du 2 avril 2025, a permis de découvrir soixante comprimés de Tramadol, une drogue couramment appelée « Kadhafi ». Face à cette situation, certains détenus ont vu leurs réseaux d’approvisionnement perturbés. En réaction, un groupe de onze détenus s’en est pris violemment, le dimanche 6 avril, à des codétenus qu’ils soupçonnaient de collaborer avec l’administration pénitentiaire. L’intervention rapide des autorités a permis de rétablir l’ordre, mais deux détenus ont été blessés lors de ces affrontements initiaux.

Tentative d’évasion et son issue tragique

Le lendemain matin, lundi 7 avril, un mouvement concerté de détenus a eu pour objectif une évasion massive. Cette tentative a été rapidement déjouée grâce à l’intervention efficace des forces de l’ordre, notamment la Gendarmerie et la Police Nationale. Malheureusement, cette action a eu des conséquences tragiques.

Un détenu a perdu la vie dans la bousculade provoquée par cette tentative d’évasion. Le médecin légiste a conclu à un décès par asphyxie. De plus, trois autres personnes ont été blessées : deux agents pénitentiaires et un autre détenu. Suite à ces événements graves, une enquête a été ouverte. Son but est d’établir clairement les circonstances exactes de ces incidents et de déterminer les responsabilités de chacun.

Enquête ouverte pour faire la lumière

Les autorités judiciaires ont donc initié une enquête approfondie. Cette investigation cherchera à comprendre comment ces violences et cette tentative d’évasion ont pu se produire. Elle devra déterminer les rôles précis des différents acteurs impliqués. L’objectif principal est de faire la lumière sur ces événements et d’en tirer les conséquences nécessaires sur le plan judiciaire en Côte d’Ivoire. Les résultats de cette enquête seront cruciaux pour comprendre les failles éventuelles dans le dispositif de sécurité de la prison de Bouaké et pour prévenir de futurs incidents de cette nature.