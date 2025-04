Le Sénégal mise gros sur son secteur agricole, pilier de son économie et source d’emploi pour une part significative de sa population active. Pour la campagne agricole de 2025, le gouvernement a annoncé un investissement sans précédent de 130 milliards de francs CFA (224 millions de dollars). Cette décision témoigne d’une volonté forte de moderniser l’agriculture et de répondre aux défis persistants qui entravent son développement.

Un soutien financier historique pour les agriculteurs

Le gouvernement sénégalais a décidé d’augmenter considérablement les fonds alloués à la campagne agricole prochaine. Ce budget de 130 milliards de francs CFA représente une hausse notable par rapport aux 120 milliards investis lors de la campagne précédente. Selon le ministère de l’Agriculture, cette augmentation budgétaire constitue un effort majeur pour surmonter les difficultés rencontrées par le secteur. Ces défis incluent notamment les faibles rendements de l’arachide, le manque d’engrais disponibles pour les cultivateurs et les problèmes liés à la logistique et à la commercialisation des récoltes.

L’allocation de ces fonds vise principalement à améliorer l’accès des agriculteurs aux intrants essentiels. Le mécanisme de subvention sera renforcé pour permettre aux producteurs d’acquérir plus facilement les ressources nécessaires à leurs activités. De plus, une partie importante du budget sera consacrée à l’amélioration de la qualité des infrastructures agricoles existantes. Cette démarche vise à créer un environnement plus favorable à une production agricole accrue et plus efficace sur l’ensemble du territoire national.

Une des initiatives phares de cette nouvelle campagne est le lancement du programme novateur baptisé « Allo Tracteur ». Ce programme ambitieux a pour objectif principal de faciliter l’accès au matériel agricole motorisé pour les exploitants. Il s’agit notamment de tracteurs, de moissonneuses et de batteuses, des équipements cruciaux pour moderniser les pratiques agricoles. Les données de la Direction de l’Analyse, de la Prévision et des Statistiques Agricoles (Dapsa) soulignent l’urgence de cette initiative. En effet, ces données ont révélé qu’à peine 11 % des ménages agricoles sénégalais utilisaient des équipements agricoles motorisés lors de la campagne 2022/2023.

Ambition de modernisation et de souveraineté alimentaire

Avec cet investissement budgétaire record, le gouvernement sénégalais affiche clairement son ambition d’accélérer la modernisation de son agriculture. Cette volonté s’inscrit dans un contexte global où les enjeux de sécurité alimentaire et de souveraineté prennent une importance croissante. Si les fonds alloués sont gérés et exécutés avec efficacité, cette initiative pourrait bien marquer un tournant décisif pour le secteur agricole sénégalais.

L’objectif ultime est d’inverser la tendance actuelle de stagnation de la productivité agricole. En stimulant la modernisation et en améliorant les conditions de production, le Sénégal pourrait renforcer sa capacité à sécuriser ses propres approvisionnements alimentaires. Cette démarche stratégique est essentielle pour assurer une plus grande autonomie et une meilleure résilience face aux aléas économiques et aux défis globaux.