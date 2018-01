Côte d’ivoire : CPI, la défense de Gbagbo prépare ses témoins

La fin des vacances judiciaires à la CPI est annoncée pour le 15 janvier prochain. En attendant la reprise du procès de Laurent Gbagbo et Blé Goudé, la défense prépare ses témoins afin de mettre en lumière ce qui s'est réellement passé lors de la présidentielle de 2010.

CPI, la défense de Gbagbo prête à passer à la contre-offensive

Suspendu depuis décembre 2017, le procès conjoint de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé reprendra le 15 janvier prochain à La Haye. Cette audience sera l’occasion d’entendre le dernier témoin de l’accusation.

La procureure avait préalablement annoncé 138 témoins pour témoigner contre l'ancien président ivoirien. Mais au finish, plus d'une quarantaine ont fait un rétropédalage de dernière minute et les quelques-uns qui y sont passés, se sont montrés parfois hostiles à la barre ou ont réclamé la libération de celui qu’ils devaient accabler.

Après cette dernière audience, ce sera aux témoins de la défense d'intervenir à la barre. Les équipes de Laurent Gbagbo et de son ancien ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudé sont en train de peaufiner leur ligne de défense afin de faire tomber point par point le fondement de l’accusation du « plan commun » par la procureure gambienne Fatou Bensouda.

Si l’on ignore encore le nombre de ceux qui vont se succéder à la barre, Me Emmanuel Altit et le collège d’ avocats de Blé Goudé entendent démonter, grâce aux dépositions de leurs témoins, les thèses soutenues par l’accusation contre leurs clients. Concernant la procédure d’intervention, Fadi El-Abdallah, porte-parole de la CPI, a indiqué que « c’est la partie qui appelle un témoin qui commence à lui poser des questions. Ainsi pour les témoins appelés par une équipe de la défense, c’est cette équipe qui (entame l’interrogatoire), et le Bureau du procureur poursuit avec un contre-interrogatoire ».

Les partisans de l'ex-président ivoirien restent par ailleurs très optimistes quant à la libération prochaine de leur champion. Les cadres et personnalités annoncent déjà le retour du Woody et son poulain en Côte d'Ivoire.