Côte d’Ivoire : Parti unifié, des jeunes empêchent une réunion

La mise en place d’un parti unifié en Côte d’Ivoire ne semble pas être du goût de tout le monde. Hier jeudi 11 décembre, au siège du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) , des jeunes se réclamant de cette formation politique ont empêché une réunion du Comité de haut niveau chargé de l’élaboration des textes du parti unifié.

Parti unifié, des jeunes du PDCI n’en veulent pas

La création d’un parti unifié fait jaser plus d’un au sein de la formation politique chère à Henri Konan Bédié, Le PDCI. Des jeunes se sont fait entendre jeudi au siège de ladite formation, pour dire non à la mise en place d’un parti unique dit unifié qui naitra de la fusion des différents partis du Rassemblement des houphouetistes pour la démocratie et la paix (RHDP). Ils ont refusé l’accès du siège du PDCI au Comité de haut niveau qui devait y tenir une réunion en vue de l’élaboration des textes du projet d’unification des partis de la coalition au pouvoir en Côte d’Ivoire.

Ces jeunes, munis de pancartes ont manifesté bruyamment pour dire non, selon eux à la mort prochaine du PDCI. En effet, pour eux la naissance d’un parti unifié signifiera la disparition de l’Héritage du père fondateur du parti et de la Côte d’Ivoire Félix Houphouët Boigny, parce que fusionner avec d’autres chapelles politiques.

Il faut noter que le projet de parti unique est une volonté du président Alassane Ouattara et de son « ainé » Henri Konan Bédié.

Le lundi 08 janvier, une rencontre du Comité de haut niveau avait eu lieu au siège du Rassemblement des républicains (RDR). A cette réunion, le vice-président ivoirien, Daniel Kablan Duncan avait fait savoir que les travaux en vue de l’élaboration des statuts et règlements du parti unique, avançaient normalement. Il avait indiqué dans la foulée, la tenue d’une réunion le jeudi 11 janvier, réunion qui a été empêchée par des jeunes du PDCI.