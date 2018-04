Côte d'Ivoire-Liberia: Le communiqué de la rencontre Ouattara - Weah

George Weah était en visite de travail et d'amitié le mercredi 4 et jeudi 5 avril à Abidjan. Cette rencontre entre le président Alassane Ouattara et son homologue libérien a été sanctionné par un communiqué final.

Ce que les présidents Ouattara et Weah ont arrêté

A l’invitation de Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, Président de la République de Côte d’Ivoire, Son Excellence Monsieur George Maneh WEAH, Président de la République du Libéria, a effectué une visite d’amitié et de travail en Côte d’Ivoire, les 04 et 05 avril 2018.

Le Président George M. WEAH était accompagné d’une délégation de haut niveau composée de membres du Gouvernement libérien et de plusieurs hautes personnalités.

Le Président de la République du Libéria et la délégation qui l’accompagne ont reçu un accueil chaleureux, à la dimension des relations fraternelles et séculaires qui ont toujours existé entre les peuples ivoirien et libérien.

Le Président de la République de Côte d’Ivoire a salué la parfaite organisation des dernières élections présidentielles au Liberia, qui se sont déroulées dans des conditions ouvertes, transparentes et apaisées, et qui ont démontré la maturité politique du peuple libérien et l’ancrage de la démocratie dans ce pays. Il a saisi l’occasion pour réitérer ses félicitations au Président Georges M. WEAH pour sa brillante élection, qui fait la fierté, non seulement de son pays, mais de l’Afrique toute entière.

Il a en outre félicité le Chef de l’Etat libérien pour l’ambitieux programme de développement, lancé par le Gouvernement du Libéria.

Pour sa part, Son Excellence Monsieur Georges Maneh WEAH a salué le leadership exemplaire du Président Alassane OUATTARA, ainsi que son engagement inlassable au service de la paix et de l’intégration régionale. Il a également salué les efforts du Gouvernement ivoirien, qui ont permis, en peu de temps, de réaliser des progrès considérables dans les domaines de la sécurité et de la cohésion sociale, ainsi que dans la reconstruction économique de la Côte d’Ivoire.

Pendant cette visite, les deux Chefs d’Etat ont eu des entretiens en tête à tête, qui se sont déroulés dans une ambiance empreinte d’entente cordiale et de parfaite convergences de vues, ainsi qu’une séance de travail élargie aux deux délégations.

Ils ont, à cette occasion, fait un large tour d’horizon des questions bilatérales, ainsi que de l’actualité dans la sous-région, en Afrique et dans le reste du monde.

Au plan bilatéral, le Président Alassane OUATTARA et son illustre hôte se sont félicités de la qualité des relations de fraternité et de solidarité qui existent entre leurs deux pays, liés par l’histoire, la géographie et la culture.

Ils ont exprimé leur volonté commune et leur détermination à préserver, élargir et renforcer la coopération, au bénéfice mutuel des peuples libérien et ivoirien.

A cet égard, ils ont convenu de la mise en œuvre diligente des accords signés lors de la sixième session de la Grande Commission Mixte de Coopération ivoiro-libérienne, tenue du 28 au 30 août 2017, à Monrovia.

Au niveau économique et commercial, les deux Chefs d’Etat ont rappelé les énormes opportunités qu’offrent les économies de leurs pays. Aussi ont-ils invité les opérateurs économiques ivoiriens et libériens à accroitre les échanges commerciaux et à intensifier leurs relations, en vue d’un partenariat mutuellement bénéfique, dans l’esprit, notamment, des objectifs fixés dans le cadre de l’Union du Fleuve Mano (UFM).

Ils ont, par ailleurs, souhaité la reprise effective des jeux ivoiro-libériens, facteurs de rapprochement de la jeunesse des deux pays.

Au plan régional, les deux Chefs d’Etat ont exprimé leur satisfaction, pour le rôle positif joué dans le règlement des conflits, par les Organisations sous-régionales, notamment la CEDEAO.

Au plan sécuritaire, les deux Chefs d’Etat ont perçu les conflits comme étant des obstacles réels à la mise en œuvre des politiques de développement des Etats, et ont, à cet égard, convenu d’œuvrer de concert en vue de leur prévention et de leur gestion.

Ils ont également réaffirmé leur volonté de voir une Afrique plus solidaire, capable de lutter efficacement contre les défis sécuritaires, notamment le terrorisme, la cybercriminalité, la piraterie maritime et le trafic de drogue, tout en exhortant la communauté internationale à s’unir pour enrayer définitivement ces fléaux.

Les deux Chefs d’Etat ont, par ailleurs, réitéré leur vive condamnation des récentes attaques terroristes survenues en Afrique et ailleurs dans le monde.

Au plan international, les deux Chefs d’Etat se sont félicités de leur convergence de vues sur les questions multilatérales, et ont convenu d’harmoniser davantage leur politique au sein des instances internationales et des organisations régionales et sous-régionales, en particulier grâce à la présence de la Côte d’Ivoire au Conseil de Sécurité de l’ONU, en qualité de membre non permanent, pour la période 2018-2019.

Au terme de sa visite, Son Excellence Monsieur George Maneh WEAH, Président de la République du Libéria, a exprimé au Président de la République de Côte d’Ivoire, Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, au Gouvernement et au Peuple ivoiriens, ses sincères remerciements, pour l’accueil particulièrement chaleureux et fraternel et pour l’hospitalité authentiquement africaine qui lui ont été réservés, ainsi qu’à la délégation qui l’accompagne.

Il a exprimé sa conviction que sa visite en Côte d’Ivoire contribuera à renforcer davantage les relations étroites et fraternelles qui existent si heureusement entre les deux pays.

Fait à Abidjan, le 05 avril 2018