La presse numerique en CI remet son rapport au gouvernement

Le président du réseau des professionnels de presse numerique de Côte d’Ivoire (Repprelci), David Youant, a remis mardi à Abidjan son rapport d’activité au ministre de la Communication, de l’économie numérique et de la poste, Bruno Koné, lors d’une cérémonie.

La presse numerique en activité pour dynamiser le secteur

"Nous vous remettons ce rapport des activités du Réseau des professionnels de presse numerique, ainsi que le répertoire des entreprises de presse numérique exerçants en Côte d’Ivoire", a indiqué M. Youant.

Le Réseau des organes de presse en numerique est une structure d’autorégulation des agences et professionnels de la presse numerique en Côte d’Ivoire qui s’est donné pour mission, la promotion et le développement de ses entreprises et les métiers qui s’y rattachent.

En Côte d’Ivoire, "le secteur d’activité de la presse numerique n’est pas organisé", a déclaré le président du réseau.

Poursuivant, il a affirmé que dans le répertoire de ces entreprises, figurent toutes agences de presse ivoiriennes, légalement constituées. A ce propos, M. Youant a indiqué que "82 d’entre elles, conformes à la loi, ont été répertoriées".

Toutefois, la liste n’est pas exhaustive, et certaines presses numeriques sont encore réticentes, a fait remarquer le président du réseau.

Le Repprelci a promis à Bruno Koné de les convaincre qu’elles se fassent recenser comme toutes les autres en activité en Côte d’Ivoire.

Ces entreprises, selon David Youant, "ont été classées en cinq catégories" dont les agences de presse, les Web tv, les Web radios.

Le ministre ivoirien Bruno Koné s’est réjoui du travail effectué par l’équipe du Repprelci, estimant que "les données (qu’il a transmis) sont très fiables", et qu’il s’en servirait.

"Nous pensons faire ce qu’il faut pour que notre secteur se développe" a dit M. Koné, ajoutant qu’il reste "disponible" pour accompagner le réseau ivoirien de la presse numérique.

Bruno Koné qui a souhaité voir une presse numerique plus consolidée a rappelé aux "journalistes d’être plus professionnels dans l’exercice de leur métier, afin d’éviter les problèmes avec la loi".