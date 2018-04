PDCI : Les jeunes suspendent leur sit-in contre le parti unifié

Les jeunes du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI, allié au pouvoir) ont suspendu leur sit-in prévu jeudi, dans toutes les permanences du parti, pour dire "non au parti unifié" et espèrent avoir "gain de cause", après une déclaration du président de la formation Henri Konan Bédié attendue jeudi.

Déclaration très attendue du président du PDCI Henri Konan Bédié

M."Bédié parle aujourd’hui, on me demande de suspendre le sit-in, car il y aura "gain de cause", a indiqué le président des jeunes cadres du PDCI, Hervé Achi à ALERTE INFO.

Mercredi, M. Achi a annoncé "un grand sit-in jeudi dans toutes les permanences du parti" pour protester contre la signature de l’accord de création du parti unifié qui réunit six formations politiques dont le PDCI, après une manifestation.

Environ 50 jeunes ont manifesté le même jour devant le siège du PDCI pour protester contre la signature de l’accord de création du parti unifié qui réunit six formations politiques, le PDCI, le RDR, l’UDPCI, le MFA, le PIT et l’UDCI.

Ces jeunes, opposés à ce qu’ils considèrent comme "la dissolution" de leur parti au profit de la coalition, ont proposé l’organisation d’un congrès afin d’"abroger l’accord politique du parti unifié".

Mardi, des jeunesdu PDCI ont aussi fait des déclarations contre cet accord politique.

Mercredi, le Forum des Houphouëtistes, une plateforme regroupant des cadres du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP, coalition au pouvoir), a appelé "au calme et à la sérénité", reprochant aux jeunes d’être "instrumentalisés par des personnes tapies dans l’ombre qui n’assument pas leur position".

La plateforme a également appelé les partisans de la plus vieille formation politique de Côte d’Ivoire à avoir "confiance" en leur leader "pour la préservation de la paix".

Le 10 avril, le président du PDCI, M. Bédié et le chef de l’Etat ivoirien, Alassane Ouattara ont assuré s’être accordés pour la création d’un parti unifié, après une rencontre au palais présidentiel.

Les deux leaders ont réaffirmé que la création du parti unifié dénommé RHDP, vise à "poursuivre l’œuvre de développement et l’action politique du Président Félix-Houphouët-Boigny afin de préserver la paix et la stabilité en Côte d’Ivoire".