CIV - France : Ouattara et Macron, l'histoire d'une relation personnelle

Le président Alassane Ouattara était à l'Elysée, ce vendredi, pour sa troisième visite au président Emmanuel Macron. Il est indéniable que les deux chefs d'Etat s'apprécient mutuellement.

L'entente parfaite entre Alassane Ouattara et Emmanuel Macron

A y voir de près, les relations qu'entretiennent Alassane Ouattara et Emmanuel Macron vont au-delà de simples relations entre des chefs d'Etat. Ce constat tient surtout de l'attention particulière que les deux personnalités s'accordent l'une à l'autre et de l'intensité de leurs visites.

Qui ne se souvient pas de la première visite du président ivoirien au tout nouveau locataire de l'Elysée en juin 2017 ? Ce dimanche 11 juin 2017 était en effet jour d'élections en France. Le président Macron avait alors pour souci majeur de s'octroyer une majorité au Parlement afin de mieux soutenir son programme de gouvernement. N'empêche qu'il s'est trouvé du temps pour recevoir le chef de l'Exécutif ivoirien. Le tapis rouge n'avait certes pas été déroulé à l'hôte ivoirien, car il s'agissait, selon la coutume élyséenne, d'une visite de travail, mais cette première rencontre officielle entre les deux hommes s'est déroulée dans la convivialité. Il faut d'ailleurs rappeler que le président Ouattara est le premier chef d'Etat africain à être reçu par le président français depuis son élection le 7 mai 2017.

Fin août 2017, Alassane Ouattara a encore remis les couverts en s'offrant un déjeuner de travail avec son homologue français, alors qu'il était en congé dans l'Hexagone. Au cours de ce tête-à-tête, les deux hommes ont évoqué le renforcement de la coopération bilatérale franco-ivoirienne. Et ce, d'autant plus que le Maroc a ravi la place de premier investisseur étranger en Côte d'Ivoire à la France. Entre temps, le chef d'Etat français a rendu la politesse à l'Ivoirien en se rendant à Abidjan les 29 et 30 novembre derniers à l'occasion du 5e Sommet UA-UE.

Pour cette troisième visite à l'Elysée, ce vendredi 20 avril, le président ADO a évoqué d'« excellentes » relations entre Paris et Abidjan. Avant de révéler : « Vous avez pu constater mes relations personnelles avec le Président Macron. Nous avons la même vision, la France avance et tire également l’économie ivoirienne, et la Côte d’Ivoire a des taux de croissance parmi les plus élevés au monde. Il n’y a littéralement pas d’inflation et nous en sommes très contents. Au plan diplomatique, je vous signale que la Côte d’Ivoire est membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, comme la France et nous travaillons très étroitement ensemble. »

Notons que l'amitié entre l'ancien président français Nicolas Sarkozy et le président Alassane Ouattara est un secret de polichinelle. En vertu de cette amitié naissante entre Ouattara et Macron, le projet d'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020 est en passe de devenir une réalité. Le métro d'Abidjan, Airbus et le centre anti-terroriste sont autant de projets ivoiriens soutenus par la France.