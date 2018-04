CIV : Décès d'Henri Michel, coach des Éléphants au Mondial 2006

Henri Michel a tiré sa révérence, ce mardi 24 avril 2018. L'ancien entraineur français est celui qui a qualifié les Eléphants ivoiriens pour la première fois au Mondial.

Henri Michel laisse les Éléphants inconsolables

Ce 8 octobre 2005 restera à jamais gravé dans la mémoire collective ivoirienne, car la Côte d'Ivoire venait de se qualifier pour la première à une phase finale de coupe du monde. Le maître artificier de cette qualification historique est à n'en point douter Henri Michel.

A la tête d'une dream team composée de Didier Drogba, Yaya Touré, Zokora Didier, Kolo Touré et autres pensionnaires de l'académie Mimosifcom, le coach français avait réussi à se sortir du groupe de la mort composé du Cameroun, de l'Egypte et du Soudan. Il avait par ailleurs conduit la sélection ivoirienne au Mondial 2006 en Allemagne, en compagnie de son compatriote Gérard Gyli. Il avait également conduit les Éléphants à la finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2006 en Egypte perdu face aux Pharaons égyptiens.

C'est donc ce grand entraineur qui est décédé, ce mardi, à l'âge de 71 ans. Toute la Côte d'Ivoire sportive reste donc sous le choc de cette nouvelle. Ses anciens poulains sont également inconsolables.