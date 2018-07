Côte d’Ivoire/4e pont: 142 milliards pour la construction de l'ouvrage

Le Premier ministre ivoirien a procédé lundi au lancement des travaux du 4e pont d'Abidjan financés par l'Etat de Côte d'ivoire et la banque africaine de développement BAD à hauteur de 142 milliards, lors d'une céremonie.

Un 4e pont pour la ville d'Abidjan

La construction du 4e pont d'Abidjan s'inscrit dans un vaste projet de modernisation des infrastructures de la Côte d'Ivoire, selon les propos du Premier ministre ivoirien.

Ce pont express de 2x3 voies devant relier la commune populaire de Yopougon (ouest abidjanais) à celle du plateau (centre des affaires) passant par la commune d'Attécoubé.

Ce 4e pont s'étendra sur une distance de 7,2 kilomètres, et sera l'affaire de la société chinoise appelée china State construction engineering corporation (CSCFC), pour une durée de 26 mois et livré dans le mois d'août 2020.

"Ne vous laissez pas distraire par ceux qui disent, on ne mange pas goudron, on ne mange pas béton. car le béton et le goudron sont pourvoyeurs de richesses pour les ivoiriens" a affirmé M. Coulibaly, annonçant la mise en oeuvre de plusieurs infrastructures dans la ville d'Abidjan à savoir l'établissement du boulevard de Marseille, la réhabilitation du pont Félix Houphouet Boigny, la construction de trois nouveaux échangeurs au niveau de l'école de police, la riviera 3, et de la palmeraie.

Selon la directrice générale Afrique de l'Ouest de la BAD, representante de Akinwuri Adesina, président de l'institution, Marie-Laure Olugbadé, les travaux du 4e pont va créer plus de 100 mille emplois directs et indirects.

Quant à Amedé Koffi Kouakou, ministre ivoirien de l'équipement et de l'entretien routier, il a annoncé que pour la construction du 4e pont la somme de 31 milliards est consacrés à l'indemnisation des populations.