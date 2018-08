Côte d'Ivoire: Banny réclame la publication de son rapport de la CDVR

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

L'ex- premier ministre ivoirien, Charles Konan Banny a démandé samedi à Gagnoa (Centre-ouest ivoirien) au gouvernement, de publier "les résultats de son travail" de la Commission dialogue, vérité et réconciliation (CDVR), structure dont il était le président, lors d'un meeting d'hommage au président du parti démocratie de Côte d'Ivoire (PDCI) Henri Konan Bédié.

Banny demande à Ouattara de mettre les résultats de la CDVR à la disposition du peuple

"Jai passé 3 années à faire un boulot formidable à la CDVR.Je souhaiterais que les résultats de ce travail soient mis à la disposition des ivoiriens a affirmé M. Banny au stade Biaka Boda en présence de miliers de militants du PDCI venus soutenir leur parti politique.

"C'est celui qui est à la tête du pays qui réconcilie, a-t-il déclaré en Baoulé (langue vernaculaire rencontée au centre ivoirien), appelant les autorités ivoiriennes à "mettre en oeuvre les résultats de son travail".

Le rapport de l’ex-Commission dialogue, vérité et réconciliation (CDVR) a été rendu public en octobre 2016, lors d’une cérémonie de présentation présidée par Le Premier ministre, Daniel Kablan Duncan en présence de membres du gouvernement, de diplomates et de représentants des organisations internationales.

Depuis lors, ce rapport n'a jamais été mise publiquemment à la dispositon des ivoiriens. Et pourtant, il avait pour objectif de trouver les causes des crises que le pays a connues, ’’la commission avait procédé à des dialogues intercommunautaires et à des consultations de toutes les structures représentatives de la société ivoirienne’’.

"Ce rapport offre une certaine possibilité d’explication du passé et permet de donner corps +au droit à la vérité + et sert aussi à promouvoir le pardon et la réconciliation".

Rappelant que les activités de cette structure (CDVR) dirigé à l'époque par Charles Konan Banny avaient été financées à hauteur de plus d’un milliard de francs CFA par l'Etat ivoirien.