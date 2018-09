Côte d'Ivoire : Yaya Touré de retour chez les Éléphants en Octobre

L'Ivoirien Ibrahim Kamara a-t-il réussi à convaincre Yaya Touré de revenir en sélection là où le Français Michel Dussuyer et le Belge Marc Wilmots ont échoué ? Tout porterait à le croire dans la mesure où le champion d'Afrique 2015 est annoncé dans l'équipe des Eléphants dès octobre prochain.

Yaya Touré retrouve le maillot de la sélection ivoirienne

Après trois participations consécutives aux phases finales de coupe du monde (2006, 2010, 2014) et une Coupe d'Afrique des Nations (CAN) remportée en Guinée équatoriale en 2015, les Eléphants de Côte d'Ivoire peinent à retrouver le sommet. La sélection ivoirienne qui traine dans les profondeurs du classement FIFA s'active pour un retour au premier plan. Aussi, après un début mitigé aux éliminatoires de la CAN 2019 (une défaite et une victoire), les Pachydermes sont à la recherche de leurs marques.

A cet effet, le nouveau sélectionneur des Eléphants, Ibrahim Kamara, a à nouveau lancé un appel à l'ancien capitaine Yaya Touré, 35 ans, pour faire profiter son leadership à la jeune génération. Après avoir pris sa retraite internationale suite au second sacre de l'équipe ivoirienne, le 4 fois ballon d'or africain avait régulièrement annoncé son retour en sélection sans jamais oser porter à nouveau le maillot tricolore de la Côte d'Ivoire.

Mais cette fois-ci pourrait être la bonne, car Touré Yaya Gnégnéri a été convoqué en sélection, en octobre prochain, pour la double confrontation contre la Centrafrique. Pour le retour du nouveau joueur du club grec de l'Olympiakos Le Pirée, un homme aura véritablement pesé dans les discussions, il s'agit d'Habib Touré Kolo, frère aîné de Yaya, qui est par ailleurs l'adjoint du sélectionneur.

L'on attend donc de voir si ce retour sera effectif, et surtout si les rapports qu'entretiendra l'ancien joueur de Manchester City avec ses cadets seront harmonieuses.