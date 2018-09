Abidjan: Lobognon appelle les abobolais a bouffer l'argent d'Hamed Bakayoko et voté Téhfour

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

L'actuel maire de la ville de Fresco (Sud ivoirien), Alain Lobognon, a appelé dimanche à Abidjan, les habitants de la commune d'Abobo à prendre "l'argent" du ministre de la défense, Hamed Bakayoko, candidat du Rassemblement des houphouetistes pour la démocratie et la paix (RHDP, parti présidentiel) aux élections municipales dans la dite commune et voter son adversaire Téhfour Koné, lors d'une cérémonie.

Lobognon appelle Abobo à porter son choix sur son candidat

"Abobolais, on va vous donner de l'argent, prener le, bouffer le et voté Koné Téhfour" a affirmé M.Lobognon, appelant les populations de la commune d'Abobo reputée proche du chef de l'Etat, Alassane Ouattara à ne pas se laisser distraire par le camp adverse et voté massivement son candidat.

"Toutes les mairies de la Côte d'Ivoire sont geré par le ministère de l'interieur, ce qu'il n'a pas (...) fait, c'est pas le ministre de la défense qui va le faire a clarifié l'ex-ministre des sports,s'adressant à la gestion du candidat Hamed Bakayoko.Alain Lobognon s'exprimait à l'occasion de la cérémonie d'investiture du candidat indépendant Téhfour Koné pour les élections municipales du 13 octobre.

Cette cérémonie a eu lieu en présence de plusieurs personnalités proche du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro dont Marc Ouattara, président du mouvement de l'Union des soroistes.

Pour M. Ouattara, "le 13 octobre, il ne s'agira pas de choisir un camp,il s'agit de choisir Koné Téhfour" invitant les populations à choisir "l'alternance" et non "l'immobilisme".

Après le retrait du maire sortant Adama Toungara, promu médiateur de la république, Téhfour Koné affrontera plusieurs adversaires dont l'actuelle ministre de la defense, Hamed Bakayoko .

La campagne pour les élections municipales et régionales en Côte d’Ivoire aura lieu du 28 septembre au 11 octobre. Ce sont au total 772 candidatures qui ont été retenues pour ce scrutin couplé prévu pour le 13 octobre.