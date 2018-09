Côte d'Ivoire : Gervinho (Parme) marque un but à la Maradona

Gervinho a fait parler la poudre, ce week-end, lors d'un match de championnat italien. L'attaquant ivoirien a marqué un but digne de la légende du football, l'Argentin Diego Maradona.

Gervinho confirme sa pleine forme face à Cagliari

De retour en Italie après un passage à Hebei China Fortune dans le championnat chinois, Yao Kouassi Gervais dit Gervinho était visiblement en manque d'émotions fortes. Aussi, dans son nouveau club italien de Parme, l'attaquant des Eléphants de Côte d'Ivoire a-t-il confirmé son immense talent en illuminant le stade de Parme FC d'un somptueux but qui restera à jamais gravé dans les mémoires du football européen.

Dans la rencontre comptant pour la 5e journée du Championnat et opposant Parme FC à Cagliari, l'International ivoirien a propulsé son club dans la première partie du tableau en marquant le deuxième but de son équipe. Récupérant une balle aux abords de sa surface de réparation, le champion d'Afrique 2015 a fait une course de 80 m, éliminant six adversaires au passage, avant de scorer à la 47ème minute du jeu. Son équipe a remporté le gain du match par 2 buts à zéro.

Avec ce retour triomphal de l'ancien pensionnaire de l'Académie Mimosifcom sur le vieux continent, les Éléphants peuvent rêver de revenir à leur meilleur niveau sur le plan continental.