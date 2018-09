L'UA, l'UE et l'ONU s'engagent à faire progresser le multilatéralisme

L'Union africaine (UA), l'Union européenne (UE) et l'Organisation des Nations unies (ONU) ont réaffirmé leur engagement conjoint en faveur d'un système multilatéral efficace.

Le multilatéralisme, l'engagement de l'UA, l'UE et l'ONU

Dans un communiqué conjoint publié lundi après leur réunion trilatérale annuelle, les trois organisations se sont déclarées prêtes à prendre de nouvelles mesures pour renforcer leur synergie et leur coordination, afin de résoudre les grands défis mondiaux par le biais de la coopération internationale.

L'UA, l'UE et l'ONU souhaitent améliorer leur coordination et leur coopération aux niveaux politique, économique et opérationnel dans toutes sortes de domaines, et notamment dans celui de la paix et de la sécurité. Elles comptent également travailler de concert pour réaliser le Programme de développement durable à l'horizon 2030 de l'ONU et l'Agenda 2063 de l'UA, parvenir à une croissance inclusive et durable, défendre les droits de l'Homme, lutter contre le changement climatique et soutenir la réforme de l'UA et de l'ONU.

Les trois organisations ont par ailleurs salué les résultats obtenus par la force opérationnelle tripartite, mise en place en novembre 2017 pour faire face à la crise des migrants en Libye, et ont souligné les progrès accomplis en matière de protection des migrants et des réfugiés et de retour volontaire des migrants.

Elles continueront en outre à travailler de concert pour aider les pays du Sahel et les autres pays en difficulté, comme la République démocratique du Congo, la Somalie, la République centrafricaine et la Libye.

Les dirigeants des trois parties ont souligné l'importance des opérations de maintien de la paix mandatées ou autorisées par l'UA, et ont réaffirmé leur détermination à renforcer la collaboration, la coordination et la planification conjointe entre leurs missions et leurs opérations respectives.

Le président de la Commission de l'UA Moussa Faki Mahamat, le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker et le Secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres ont tenu leur troisième rencontre annuelle trilatérale dimanche à New York, en marge de la réunion de l'Assemblée générale de l'ONU.