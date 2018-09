Côte d’Ivoire : Donwahi, présent à une réunion des candidats du PDCI

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Parrainé à la fois par le Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) et le Rassemblement des houphouetistes pour la démocratie et la paix (RHDP), le ministre ivoirien des Eaux et forêts Alain Donwahi a assisté mercredi à une réunion de remise de lettres d’investitures des candidats du PDCI aux élections locales prévues le 13 octobre, a-t-on constaté.

Alain Donwahi réaffirme sa fidélité au PDCI

La réunion, convoquée et présidée par le secrétaire exécutif du PDCI, Maurice Kacou Guikahué, a débuté vers 16H00 au siège du parti à Cocody avec les candidats aux municipales et régionales.

Les journalistes présents dans la salle ont été priés de sortir avant le début de cette réunion à huis-clos.

Avec le secrétaire général de la présidence Patrick Achi, le ministre est l’un des deux cadres issus du PDCI mais parrainés à la fois le PDCI et le RHDP.

M. Donwahi est candidat à l’élection régionale dans la Nawa (centre-ouest) tandis que Patrick Achi est en course pour le même scrutin dans La Mé (sud).

Lundi, le ministre des Eaux et forêts était absent à la cérémonie d’investiture des candidats du RHDP présidée par le chef de l’Etat Alassane Ouattara et à la réunion du bureau politique du PDCI à Daoukro (centre).

Interrogé par des journalistes à la fin de la réunion, M. Donwahi a réaffirmé son appartenance au PDCI et rejeté les accusations de son parti qui dénonce des "intimidations, des chantages" de ses cadres par la mouvance présidentielle (RHDP).

“Le président Alassane Ouattara ne nous a pas intimidé. Il respecte nos positions’’, a-t-il déclaré.