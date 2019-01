CPI : Nicolas Sarkozy s'oppose à la libération de Laurent Gbagbo

Pas question pour Nicolas Sarkozy de voir Laurent Gbagbo mise en liberté. Pour l'ancien président français, la CPI commettrait ainsi une "erreur historique".

Libérer Laurent Gbagbo, une erreur grave, selon Nicolas Sarkozy

L'acquittement et la libération immédiate de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé prononcés par les juges de la Cour pénale internationale (CPI) suscite des réactions antinomiques dans l'opinion. Alors que certains jubilent à l'idée de voir l'ancien président ivoirien et son ancien ministre de la Jeunesse recouvrer la liberté, d'autres sont par contre opposés à cette libération. Au nombre de ces derniers, se trouve Nicolas Sarkozy.

L'ancien président français indique en effet que c'est une grossière erreur de mettre MM. Gbagbo et Blé Goudé en liberté. « C'est une erreur historique de libérer Laurent Gbagbo. C'est une injustice très grave. », s'est-il voulu formel, s'abstenant toutefois de tout commentaire : « Je n'en dirai pas plus. »

Cette sortie de l'ancien locataire de l'Elysée n'est pas du goût des pro-Gbagbo qui n'ont pas manqué de le fustiger sur les réseaux sociaux.

Il convient cependant de s'interroger en quoi la libération de Laurent Gbagbo est une erreur historique ? Eu égard aux dépositions des 82 témoins de l'accusation et les éléments de preuve apportés, les juges ne sont-ils pas fondés de libérer les deux accusés ivoiriens ? Les différents rebondissements observés à la CPI seraient-ils suscités pas des mains occultes qui tirent les ficelles ?

Quoi qu'il en soit, le Procureur Eric Mc Donald a interjeté appel à la décision des juges de première instance.

Notons que Nicolas Sarkozy, le président français d'alors, avait pris une part très active lors de la crise postélectorale qui a débouché sur la chute de l'ex-président Laurent Gbagbo, le 11 avril 2011.