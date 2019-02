Côte d'Ivoire : Séjour discret de Nicolas Sarkozy à Abidjan, mercredi

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Nicolas Sarkozy a séjourné en Côte d'Ivoire, le mercredi dernier, à l'abri des regards indiscrets. L'ancien président français était venu pour une visite privée à son ami Alassane Ouattara.

Visite éclair de Nicolas Sarkozy à Alassane Ouattara

L'amitié qui unit Alassane Ouattara et Nicolas Sarkozy traverse visiblement les temps et les circonstances. Les deux personnalités française et ivoirienne ne manquent en effet aucune occasion pour se rencontrer. Aussi, ce mercredi 30 octobre 2019, nous apprenons que l'ancien président français était sur les rives de la lagune Ebrié dans le cadre d'une visite d'amitié au président Ouattara.

Rien n'a cependant filtré du tête-à-tête entre les deux hautes personnalités. Nous retenons toutefois que le Président Sarkozy est reparti dès le mercredi soir.

Notons que le Président Nicolas Sarkozy s'est désormais mué en homme d'affaires. Il est d'ailleurs rentré dans le conseil d'administration du Groupe Accor.

Il n'a cependant pas rencontré Henri Konan Bédié, contrairement aux rumeurs qui avaient envahi la capitale ivoirienne.