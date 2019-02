Côte d'Ivoire : Charles Blé Goudé désavoue certains de ses proches

Alors que la transhumance politique bat son plein dans cette recomposition du paysage politique ivoirien, Charles Blé Goudé a piqué une colère à l'encontre de ceux de ses proches qui veulent changer de ligne politique. L'ancien leader de la Galaxie patriotique les a donc mis en garde contre toute tentative d'associer son nom à un projet politique dont il ne connaît ni les tenants ni les aboutissants.

Communiqué de Charles Blé Goudé relatif au mouvement GBG

À peine sorti de prison, le Ministre Charles Blé Goudé apprend à travers les réseaux sociaux que le mouvement qui portait son nom à savoir Génération Blé Goudé, a changé de nature et de dénomination.

Tout en gardant le même sigle GBG, ce mouvement de soutien est devenu un mouvement politique qui se définit désormais comme Génération pour la Bonne Gouvernance.

Par le présent communiqué, le Ministre Charles Blé Goudé tient à informer ses filleuls qu’il n’a jamais été associé à ce projet de mutation ni avant ni pendant l’Assemblée générale qui en a pris la décision, alors même que le premier responsable dudit mouvement dispose de tous les canaux pour le contacter.

Même derrière les barreaux, le Ministre Charles Blé Goudé s’est organisé pour toujours maintenir le contact avec le premier responsable du mouvement. Pour ne pas laisser ses filleuls orphelins, le Ministre Charles Blé Goudé a mandaté et instruit le camarade Joël Poté pour les encadrer et les accompagner dans la remobilisation des sections et les coordinations dudit mouvement.

Pour rester logique avec lui-même et en harmonie avec ses principes, le Ministre Charles Blé Goudé est au regret d’informer les animateurs du nouveau mouvement politique qu’il ne se sent plus concerné par les activités de ce nouveau projet et de cette aventure dont il ignore les objectifs.

Le Ministre Charles Blé Goudé reste cependant ouvert aux jeunes de Côte d'Ivoire et à ses filleuls toujours déterminés à le soutenir et à l'accompagner dans son combat pour une nouvelle Côte d'Ivoire prête à relever le défi de la démocratie et du développement.

Le camarade Joël Poté se tient à leur disposition pour les aider à se structurer comme il a toujours fait au nom du Ministre Charles Blé Goudé, leur parrain.

Ne perdons jamais de vue l’essentiel et l’objectif principal !

Le Ministre Charles Blé Goudé vous rassure qu’il s’adressera bientôt à vous.

Fait à Paris le 16 février 2019,

Pour le Ministre Charles Blé Goudé,

Youssouf Diaby,

Porte-parole