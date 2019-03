Côte d'Ivoire : Après Bédié et Gbagbo, Évariste Méambly rejoint Ouattara

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

A en croire ses détracteurs, Évariste Méambly est un politicien qui mange à tous les râteliers. Même si le Député de Facobly se défend d'être un opportuniste, sa présence aux côtés des présidents qui se succèdent à la tête de la Côte d'Ivoire donne de s'intéresser quelque peu à sa personnalité.

Évariste Méambly, nouvelle recrue d'Alassane Ouattara

Dans l'imagerie populaire ivoirienne, il y a des hommes politiques qui "accrochent leurs habits là où le soleil brille". Cette assertion est d'autant plus d'actualité que dans la recomposition actuelle du paysage politique en Côte d'Ivoire, plusieurs personnalités ont pris fait et cause pour le camp présidentiel, le RHDP unifié, après avoir milité pour les régimes qui se sont succédés à la tête de l'Etat.

Patriotes, technocrates, serviteurs de l'Etat, recherche du bien-être de la Nation quel que soit le dirigeant en place... Quoi que ces personnalités veuillent utiliser comme alibi pour justifier leur transhumance politique, une chose est sure, c'est qu'il ne faut absolument pas perdre le nord, et toujours œuvrer à rester dans le système.

Évariste Méambly peut en effet se targuer de passer d'un président à un autre tout en restant droit dans ses bottes. Membre du Bureau politique du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI), l'ancien Président du Conseil régional du Guémon est un proche d'Henri Konan Bédié. Quelque peu indépendant dans ses prises de positions, mais il n'en demeure pas moins que le président du groupe parlementaire "Agir pour le peuple" soit réputé appartenir au vieux parti.

Cependant, lors de la gouvernance de Laurent Gbagbo, ce haut cadre de l'ouest montagneux s'était également rangé du côté des Refondateurs. Qui ne se souvient pas du Comité national de soutien aux Forces de réunification (Conasfor) créé par Méambly pour soutenir les Forces de défense et de sécurité à hauteur de 785 millions de FCFA durant la crise militaro-politique sous l'ère Gbagbo ?

Le Parlementaire a d'ailleurs rendu visite à Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé lors de leur détention dans la prison de Scheveningen à La Haye.

Après la chute du Président Gbagbo, Évariste Méambly a rejoint sa famille politique, le PDCI-RDA. Mais avec le divorce entre Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié, l'homme d'affaires a tout d'abord montré quelques hésitations avant de se ranger définitivement du côté du RHDP unifié.

Candidat indépendant à sa propre succession aux régionales dans le Guémon, Méambly est devenu candidat RHDP lors de la reprise du scrutin. Il a été battu par le candidat indépendant devenu par la suite RHDP, Célestin Serey Doh, mais l'Honorable Méambly est demeuré dans le camp présidentiel. Il a d'ailleurs lancé une boutade la semaine dernière : "Guillaume Soro a laissé le Président Ouattara, moi je le prends."

Aussi, à la faveur de l'élection du nouveau Président de l'Assemblée, Évariste Méambly a pris part à la réunion à huis clos entre les Députés du RHDP unifié et Alassane Ouattara. Au terme de cette rencontre, le Député de Facobly a révélé que « les instances du RHDP seront mises en place au plus tard, le 30 mars 2019 ». Montrant ainsi qu'il est déjà dans le secret des dieux au sein de sa nouvelle famille politique.

Sacré Méambly !!!