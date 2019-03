Bientôt un centre de formation sportive portugais en Côte d’Ivoire

Le responsable du développement international du Sporting Club de Portugal, Nuno Azevedo Cardoso conduit une délégation qui est en visite de travail de trois jours en Côte d’Ivoire dans le cadre d’un projet d’installation d’un centre de formationsportive dans le pays.

Un centre de formation portugais va voir le jour en Côte d'Ivoire

"Une délégation du Sporting Club de Portugal conduite par Nuno Azevedo E Cardoso, effectue une visite de travail en Côte d’Ivoire, du 09 au 12 mars dans le cadre d’un projet d’installation de centre de formation sportive dans notre pays", a indiqué l’ambassade de la Côte d'Ivoire au Portugal, dans une note.

Cette mission, qui a lieu à "l’invitation du ministère des Sports, fait suite aux pourparlers entamés entre les deux parties alors que le ministre François Albert Amichia était à la tête de ce département ministériel", précise la note.

Poursuivant, la délégation a fait savoir qu’au cours de cette mission de prospection en Côte d’Ivoire, elle va "examiner avec les autorités ivoiriennes, le projet d’ouverture d’une antenne, pour former à terme, de jeunes compatriotes dans les disciplines sportives retenues, avant leur intégration dans les centres de perfectionnement du Sporting Club à Lisbonne et dans les équipes professionnelles de ce club".

A cet égard, "la délégation sera reçue en audience par le ministre des Sports Paulin Danhon, et aura une séance de travail avec les responsables des fédérations ivoiriennes de football, de basketball, de handball, de taekwondo et d’athlétisme. Elle visitera également des sites susceptibles d’abriter ce projet", selon la note.

"Fondée en 1906, ce club omnisport qui est l’un des plus prestigieux du Portugal, pratique plusieurs disciplines individuelles et collectives dont, l’athlétisme, le hockey sur patins, la natation, le tennis de table, la boxe, le handball, le basketball", a expliqué l’ambassade, soutenant que "le football reste cependant la discipline la plus populaire du club qui compte plus de 3,5 millions de fans à travers le monde".

"Troisième meilleure académie selon certains spécialistes après celles de Manchester United et FC Barcelone, l’académie de football située à Alcochète non loin de Lisbonne, a formé les célébrités comme Christiano Ronaldo ou Luis Figo", ont également indiqué les dirigeants de Sporting Club.