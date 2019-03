Côte d’Ivoire : « Si Gbagbo est un Boulanger, Ouattara est le Farinier ! »

La guerre entre les clans de Guillaume Soro et du Président Alassane Ouattara fait rage. Le nom de Laurent Gbagbo, autrefois appelé « Boulanger » se retrouve au coeur de cette guéguerre entre alliés d’hier. Mais pour le clan Soro Guillaume, « si Gbagbo par sa ruse est un Boulanger, alors le Président Ouattara est le « Farinier », le propriétaire du champ de blé. »

Le Président Ouattara se fait cartonner par Franklin Nyamsi

On connait la détérioration des rapports entre les clans Soro Guillaume et celui d’ Alassane Ouattara. Le ministre Touré Mamadou a fait une sortie remarquée ce week-end dans laquelle il accuse Soro Guillaume et Henri Konan Bédié de faire de la manipulation autour du dossier Gbagbo. C’est cette déclaration sur l’absence de sincérité dans les propos de l’ancien chef rebelle qui rendent fou furieux Franklin Nyamsi, la bouche-armée du tout récent ex-Président de l’ Assemblée Nationale de Côte d’Ivoire.

Le Professeur d’Université, ami proche et surtout conseiller spécial de Guillaume Soro, ne mache pas ses mots pour reprendre le ministre Touré Mamadou et avec lui son patron le Président Alassane Ouattara, qu’il accuse de passer son temps à mentir.

Que s’est-il passé ? Le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes a déclaré en parlant de Guillaume Soro : « Concernant le Président Laurent Gbagbo, quand la procédure va totalement prendre fin au niveau de la CPI, on va discuter pour voir les conditions de son retour dans la quiétude. Le Président Ouattara a dit que Gbagbo est son frère, alors n'écoutez pas les gens qui hier ont salué le départ du Président Gbagbo à la CPI… Qu'ils sachent qu'on ne change pas de position parce qu'on recherche le fauteuil présidentiel. »

Franklin Nyamsi malmène sérieusement le Président Ouattara

Cette allusion faite à Guillaume Soro a provoqué le courroux de Franklin Nyamsi, qui lui a répondu : «… Monsieur Alassane Ouattara, en sens inverse, c’est lui l’homme politique ivoirien qui est le plus connu pour dire le contraire de ce qu’il fait. Il fait le contraire de ce qu’il dit. En son temps déjà, le Président Gbagbo était appelé « boulanger ». Et je crois avoir vu le Président Laurent Gbagbo d’ailleurs, lors d’une d’une interview avec Monsieur Denisot, dire que cela faisait de lui quelqu’un de très intelligent. Mais aujourd’hui, si on peut dire que le Président Laurent Gbagbo, par sa ruse connue, était un « boulanger », le Président Alassane Ouattara lui c’est le « Farinier ». On peut même dire que c’est le propriétaire du champ de blé. C’est lui qui vend la farine avec laquelle fonctionne la boulangerie. »

Franklin Nyamsi est remontré contre le Président Alassane Ouattara pour ce qu’il n’aurait pas tenu ses engagements envers tous ces alliés politiques, y compris avec Guillaume Soro, son patron. D’après lui, « C’est lui (le Président Ouattara) qui force le Président Guillaume Soro à démissionner au mépris de la constitution, au mépris du droit et de la séparation des pouvoirs de l’Assemblée Nationale le 8 février dernier et il court dans les médias pour dire le contraire « Ah non, ce n’est pas moi, je n’ai rien fait », dernier mensonge, alors que ce n’est pas sa fonction en tant que Président de la République. C’est toujours quelqu’un qui en dernière date est connu pour avoir menti. »

L'Intégralité de la déclaration de Franklin Nyamsi sur le Président Alassane Ouattara.