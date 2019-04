Côte d'Ivoire : Deux nouveaux Vice-présidents nommés au PDCI

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Le PDCI est déterminé à reconquérir le pouvoir d'Etat en 2020. Le parti dirigé par le Président Bédié e poursuit donc sa restructuration après le départ de plusieurs de ses cadres au RHDP unifié.

PDCI, le commando de 2020 se met en place

Evincé du pouvoir en décembre 1999 par un coup d'Etat militaire, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) tente le tout pour le tout pour revenir aux affaires. Mais la tâche n'est véritablement pas aisée pour l'ancien parti unique, qui ne s'est contenté que d'un menu fretin en s'alliant au RDR, Rassemblement des républicains, d'Alassane Ouattara en 2010 et 2015.

Mais après l'effritement de leur alliance, le parti d'Henri Konan Bédié compte désormais prendre son destin en main et aller franchement à la conquête du fauteuil présidentiel en 2020. Là encore, la marche est d'ores et déjà plombée par plusieurs défections, notamment celles de Daniel Kablan Duncan, Kobenan Kouassi Adjoumani, Patrick Achi et plusieurs autres cadres du parti qui ont viré au RHDP unifié.

Le "Sphinx de Daoukro" ne se prend pour autant pas la tête. Il s'est lancé dans une restructuration des instances du PDCI-RDA afin de se constituer un commando de fidèles lieutenants afin de lancer la bataille de 2020.

Frédéric Sotchy M’Bo et Jules Ahouzi Achi viennent à cet effet d'être promus Vice-président au sein du parti septuagenaire. Ils auront pour mission de redynamiser le PDCI et remobiliser les militants pour les échéances électorales de 2020.

A noter que le Président Bédié avait déjà procédé à la restructuration du Secrétariat exécutif dirigé par Maurice Kakou Guikahué.