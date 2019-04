Football: Les 11 finalistes pour le prix Marc Vivian Foé 2019 connus

La liste des finalistes pour la onzième édition du trophée du meilleur footballeur africain du Championnat de France,( prix Marc Vivian Foé) a été dévoilée ce lundi. Ce sont au total, 11 joueurs dont deux Ivoiriens qui seront en compétition pour ce prix.

On retrouve sur cette liste Yunis Abdelhamid (Maroc/Reims), Youcef Atal (Algérien/Nice), Stéphane Bahoken (Cameroun/Angers), Denis Bouanga (Gabon/Nîmes), Max-Alain Gradel (Côte d’Ivoire/Toulouse), François Kamano (Guinée/Bordeaux), Wahbi Khazri (Tunisie/Saint-Etienne), Lebo Mothiba (Afrique du Sud/Strasbourg), Nicolas Pépé (Côte d’Ivoire/Lille), Ismaïla Sarr (Sénégal/Rennes) et Bertrand Traoré (Burkina Faso/Lyon).

Notons que le Prix Marc-Vivien Foé, créé en 2009 et remis conjointement par RFI et France 24, ne concerne que les joueurs de Ligue 1 qui défendent les couleurs d'une équipe nationale africaine. Cent personnes – journalistes, consultants, anciens joueurs, et bien d'autres acteurs. – ont été invitées à voter pour l'édition 2019. Chaque juré doit choisir trois joueurs en avril. Le premier choisi reçoit 5 points, le 2e 3 points, et le 3e 1 point. Le finaliste totalisant le plus de points succèdera à l'attaquant camérounais de Villareal en Espagne, Karl Toko Ekambi, qui évoluait la saison dernière à Angers. Rendez-vous début mai pour la divulgation du trio de tête, puis le 13 mai pour connaître le nom de celui qui sera désigné joueur africain de l'année en Ligue 1.

Notons que Marc-Vivien Foé, ancien footballeur international camerounais, évoluait en milieux de etrrain décisif. Totlisant 64sélections successives en équipe nationale du Cameroun, il s'est éteint le 26 juin 2003 à l'âge de 28 ans, suite à un accident cardiaque au cours d'un match en équipe nationale contre la Colombie.





PRIX MARC-VIVIEN FOÉ : LE PALMARÈS



2009*: Marouane Chamakh (Bordeaux/Maroc)

2010*: Gervinho (Lille/Côte d'Ivoire)

2011 : Gervinho (Lille/Côte d'Ivoire)

2012 : Younès Belhanda (Montpellier/Maroc)

2013 : Pierre-Emerick Aubameyang (Saint-Etienne/Gabon)

2014 : Vincent Enyeama (Lille/Nigeria)

2015 : André Ayew (Marseille/Ghana)

2016 : Sofiane Boufal (Lille/Maroc)

2017 : Jean Mickaël Seri (Nice/Côte d’Ivoire)

2018 : Karl Toko Ekambi (Angers SCO/Cameroun)