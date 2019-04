Côte d'Ivoire : Ivanka Trump, la fille du Pdt Trump, annoncée à Abidan

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Pour sa première visite en Afrique, Ivanka Trump a choisi la destination Côte d'Ivoire et l'Egypte pour s'imprégner des réalités du continent. Cette visite de la fille et conseillère du président américain s'inscrit dans un cadre purement économique.

Ivanka Trump à Abidjan pour l'émancipation de la femme

La destination Côte d'Ivoire est de plus en plus prisée ces derniers temps. Après le passage de plusieurs sommités internationales, une autre s'annonce avec beaucoup plus de faste. Ivanka Trump sera en effet sur les rives de la lagune Ebrié dans le courant du mois d'avril. L'annonce a été faite, ce mercredi 3 avril, par le service de communication de la Maison Blanche.

Loin d'être un poisson d'avril, la fille du Président américain Donald Trump, par ailleurs sa conseillère, entend booster le développement de la femme et contribuer à promouvoir l'émancipation de la femme africaine.

Plusieurs rencontres sont donc prévues sur l'agenda de l'hôte américaine avec des dirigeants politiques et des chefs d'entreprises. Elle participera également au sommet sur l’autonomisation économique de la femme.

La venue d'Ivanka Trump intervient à la suite de celle de la First Lady Melania Trump, et s'inscrit dans le cadre d'un vaste projet de développement et de prospérité des femmes dans le monde, lancé en février dernier. Ce projet vise à terme l'émancipation de 50 millions de femmes dans les pays en voie de développement à l'horizon 2025.

Notons que la fille de Trump marche sur des œufs en Afrique, dans la mesure où les propos de son père traitant les Etats africains de "pays de merde" sont encore vivaces dans les esprits. Elle sera toutefois accompagnée de Mark Green, administrateur de l’Agence américaine pour le développement international, David Bohigian, président par intérim de la Overseas Private Investment Corporation, et Kristalina Georgieva, présidente par intérim du Groupe de la Banque mondiale, qui accueille le sommet.

Après la Côte d'Ivoire, Ivanka Trump se rendra en Egypte.