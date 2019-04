Washington : Les nouvelles perspectives économiques mondiales connues ce mardi

Les nouvelles perspectives économiques mondiales seront présentées, ce mardi 09 avril 2019, à Washington (Etats-Unis). Il s'agit de la traditionnelle analyse du FMI pour une vision synoptique de la marche de l'économie mondiale.

Des perspectives économiques exhaustives

Le Fonds monétaire international (Fmi) présentera, ce mardi, ses traditionnelles perspectives de l’économie mondiale, au titre de l’année 2019 depuis Washington. Ce rapport propose une analyse de l’évolution économique au niveau mondial et projette les prévisions de croissance dans les différentes régions du monde pour le premier semestre de l’année en cours.

« Les Perspectives de l’économie mondiale présentent l’analyse de l’évolution économique au niveau mondial et les projections des services du Fmi, par grands groupes de pays (classés par région géographique, selon le stade de développement, etc.) ainsi que dans plusieurs pays individuels. Les rapports portent essentiellement sur les grandes questions économiques, ainsi que sur l’analyse de l’évolution et des perspectives économiques », expliquent les services de l’institution financières dans une communication dont nous avons pris connaissance.

Instrument de surveillance multilatérale du Fmi, les résultats de ce rapport seront présentés en marge des Réunions de printemps des Conseils des gouverneurs du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international.

Projections à consolider

En octobre dernier, l’institution financière indiquait dans son rapport un essouflement de l’expansion mondiale pour une croissance mondiale estimée à 3,7%. Le rapport d’avril 2019 devrait permettre de comparer cette prévision avec les performances effectivement enregistrées ainsi que les prévisions de croissance pour l’année 2020 qui était évaluée à 3,5 %, en regression comparée aux projections de l’année précédente, à la même période.