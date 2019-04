Gueguerre au PDCI : La cinglante réplique de Guikahué à Ahoua N’Doli

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Maurice Kakou Guikahué, N°2 du Parti Democratique de Côte d'Ivoire (PDCI-RDA) a apporté une cinglante réplique au propos du vice-président du mouvement PDCI-Renaissance, Ahoua N'Doli, alors que ce dernier s'insurgeait la semaine dernière contre son exclusion temporaire du parti.

Guikahué s'en prend à Ahoua N'Doli et les autres

Les positions semblent de plus en plus tranchées au sein du vieux parti le PDCI RDA, et le Pr Maurice Kakou Guikahué, N°2 du Parti Democratique de Côte d'Ivoire, ne rate pas une occasion pour défendre la ligne que s'est fixée l’écurie dirigée par le président Henri Konan Bédié. Lors de la célébration du 73e anniversaire du parti septuagénaire, mardi 9 avril 2019, au siège de cette formation politique sis à Abidjan Cocody, M. Guikahué ne s'est pas gêné pour envoyer une flèche, à ses camarades du parti, opposé à la rupture du dialogue d'avec l'ancien allié Rhdp.

« Lorsque vous êtes l’un des locataires d’une maison et que vous décidez de la vendre. Les autres locataires attachés à l’ancien propriétaire et n’ayant aucunement l’envie de s’attacher à un nouveau, peuvent vous demander d’aller habiter dans la maison du nouveau propriétaire », a imagé M. Guikahué. L’ancien ministre de la Santé, répondait ainsi à M. N’doli qui, la semaine dernière, envoyait un message imagé au President du Parti Henri Konan Bédié. « Quand tu n'as pas construit une maison et que tu es un locataire, tu ne peux pas mettre un locataire dehors. Un locataire ne peut pas mettre un autre locataire dehors », avait-il indiqué.

Cette réaction, de M. N'Doli, faisait suite à une décision du Conseil de discipline du parti d’FHB. Il avait été notifié leur exclusion temporaire du PDCI à M. N'Doli et certains de ses camarades membres du mouvement PDCI-Renaissance.

Rappelons que le mouvement PDCI-Renaissance, conduit par le vice-président de l'État ivoirien, M. Daniel Kablan Duncan est farouchement opposé à la rupture du dialogue entre le Parti Démocratique de Côte d'Ivoire et son ancien allié du Rassemblement des Republicains. Même si ces derniers disent épouser les idéaux du Rassemblement des houphouëtistes pour la Démocratie et la paix, ils n'e demeure as moins qu'ils se réclament toujours du PDCI-RDA.

« Rhdp, nous le sommes, Pdci nous le demeurons »,rétorquent-ils. Une positon inacceptable pour le président Henri Konan Bédié, qui semble résolument tourné vers le retour de sa formation à la tête de la Côte d’Ivoire 20 ans après l’avoir perdu.