CPI: Blé Goudé à Me Josette Kadji "plus qu'une avocate, tu es une mère"

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

NEWS - Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

L'équipe de défense de Charles Blé Goudé a abattu un véritable travail de fourmi pour obtenir son acquittement devant la CPI. Me Josette Kadji fait partie de cette team conquérante, et l'ancien leader des jeunes patriote a tenu à lui rendre un vibrant hommage.

L'hommage de Blé Goudé à son avocate Me Josette Kadji

Poursuivi par la Cour pénale internationale (CPI) pour avoir concocté "un plan commun" avec le pouvoir Gbagbo pour "se maintenir au pouvoir par tout moyen, y compris la violence", Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ont finalement été acquittés par la Chambre préliminaire I, puis libérés sous conditions par la Chambre d'appel. La palme spéciale revient donc aux deux équipes de défense de l'ancien président ivoirien et le ministre de la Jeunesse de son dernier gouvernement.

Aussi, après avoir manifesté sa reconnaissance à tous les membres de son équipe de défense, le leader de la galaxie patriotique a-t-il tenu à rendre un hommage appuyé à Me Josette Kadji. Dans une note publiée sur les réseaux sociaux, l'ancien pensionnaire de la prison de Scheveningen a témoigné sa gratitude à cette habituée des prétoires.

« Plus qu’une avocate, tu es pour moi une mère », a-t-il déclaré, avant d'étendre sa reconnaissance à tout le peuple camerounais (dont est issue son avocate) qui l'a soutenu durant cette bataille juridico-procédurale : « A travers toi, je traduis toute ma gratitude au peuple camerounais. Merci à toi Me Kadji pour ta présence à mes côtés dans cette épreuve. » Sans oublier de signer : « Ton fils Charles Blé Goudé. »

Cette avocate chevronnée, faut-il le rappeler, a rejoint l'équipe de défense de Charles Blé Goudé le 30 novembre 2016. Ainsi, du haut de ses 30 années d'expérience dans le métier, la Camerounaise a su apporter à ses collègues ivoiriens, Claver N’dri, Serge Gbougnon et Simplice Seri Zokou, et surtout au Néerlandais Geert-Jan Knoops Alexander, dirigeant l'équipe de défense, sa touche panafricaine et son appui inestimable.