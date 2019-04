​Football : Le top 10 des équipes les plus chères de la Can 2019

Le site allemand Transfermarkt a publié ce lundi le classement des équipes les plus chères de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2019) en tenant compte de la valeur marchande des joueurs qui composent chaque sélection.

Le Sénégal est l'équipe la plus chère de la CAN 2019

A en croire le média allemand, la sélection du Sénégal est l’équipe la plus chère de la CAN 2019 qui pèse 225 milliards de francs CFA. Ce positionnement des Lions de Teranga est en grande partie dû à Sadio Mané et Kalidou Koulibaly. Les valeurs marchandes du buteur de Liverpool (Angleterre), et du colosse défenseur de Naples (Italie) se chiffrent respectivement à 55 milliards et 45 milliards de francs CFA.

Les Éléphants de Côte d’Ivoire occupent la deuxième place de ce classement, avec une valeur marchande estimée à 177 milliards de francs CFA. Si les poulains du sélectionneur Kamara Ibrahim occupent le second rang de ce classement, c’est notamment grâce à la grosse cote des joueurs tel que Nicolas Pépé et Wilfred Zaha. Le virevoltant attaquant du Losc a une valeur de plus de 45 milliards, quand celle du feu folet de Cristal Palace avoisine les 35 milliards de francs CFA.

Les Pharaons d’Egypte complètent le podium de ce classement avec une valeur marchande estimée à 120 milliards 696 millions de FCFA dont 98 milliards uniquement pour le gaucher de Liverpool, Mohamed Salah.



Notons que le Maroc, l’Afrique du Sud et la Namibie, les adversaires des Éléphants dans la poule D sont respectivement logés aux 7e, 13e et 23e rang avec respectivement des valeurs de 85 milliards, 22 milliards et 2 milliards 295 millions de FCFA.

La Mauritanie, ne pèse que 2 milliards 131 millions de francs CFA, ferme la marche de ce classement

Le top 10 des équipes plus chères de la CAN 2019

1er- Sénégal : 225 milliards FCFA

2e- Côte d’Ivoire : 177 milliards

3e- Egypte : 120 milliards

4e- Ghana : 93 milliards

5e- Algérie : 92 milliards



6e- Nigeria: 88 milliards

7e- Maroc: 85 milliards

8e- Cameroun: 72 milliards

9e- Mali: 60 milliards

10e- RD Congo: 43 milliards