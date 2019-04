Football: Yaya Touré, "Il n'est pas encore l'heure de la retraite pour moi"

L’ancien capitaine des Éléphants de Côte d’Ivoire, Yaya Touré Gnégnéri, âgé de 36 ans, ne compte pas mettre un terme à sa carrière de si tôt. Dans un entretien accordé à un média français, il a affirmé qu’il voulait encore jouer 2 ou 3 ans.

Yaya Touré, sur le terrain pour 2 ou 3 ans encore

Invité d’honneur de la CAF, le 13 avril dernier, au Caire à la cérémonie de tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Naions 2019, le milieu de terrain ivoirien a affirmé à Canal+ qu'il espérait retrouver les stades dès la saison prochaine, et qu’il comptait encore jouer deux ou trois années, avant de se retirer définitivement. « Il n'est pas encore l'heure de la retraite pour moi, et je crois que je peux encore jouer 2 à 3 ans », a indiqué Yaya Touré.

Cependant, le quadruple ballon d’or africain, qui a éffécuté toute sa carrière internationale en Europe, a soutenu ne pas trouver d’inconvénients à jouer dans un championnat hors d’Europe. « Pourquoi pas aux Etats Unis, ou dans le Golf ou bien en Asie ? Je vais prendre le temps de réfléchir et voir ce que je décide la saison prochaine », déclaré le capitaine des Éléphants.

Le Champion d'Afrique 2015 est par ailleurs revenu sur son récent passage à l'Olympiacos en Grèce, alors qu’il était annoncé en Premier League. « Olympiakos, c'était un choix plus sentimental que sportif. Quand je suis parti en 2006, c'était comme si j'avais trahi le club et ses supporters. Et quand les dirigeants m'ont approché, j'ai tout de suite donné mon accord. Mais après, les choses ne se passaient pas bien, alors j'ai décidé de partir pour éviter des conflits », a révélé Yaya.

Pour rappel Yaya Touré, libre de tout contrat depuis sa résiliation avec l'Olympiakos, est actuellement sans club, même si plusieurs medias européens annonçaient que l’Ivoirien avait reçu des offres venues de Chine et de l’Impact Montréal au Canada.