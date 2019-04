Côte d'Ivoire : Un pro-Affi fait de graves révélations sur Assoa Adou

La guéguerre entre Laurent Gbagbo et Pascal Affi N'Guessan est en train de faire rage entre leurs partisans respectifs. Koné Ladio Issa, proche du président du FPI, a fait une révélation sur sa page Facebook à propos de la loyauté d' Assoa Adou à au fondateur du parti.

Assoa Adou a-t-il trahi Gbagbo en 90 ?

Depuis le rendez-vous manqué entre Laurent Gbagbo et Pascal Affi N'Guessan de la mi-mars, les positions se sont encore durcies entre les deux tendances du Front populaire ivoirien (FPI). Dans cette guerre frontale entre « Gbagbo ou rien » et « Affidés », tous les coups sont permis. C'est ainsi que Koné Ladio Issa dit Sankara, un inconditionnel du Député de Bongouanou, a tenu à mettre en doute la loyauté d' Assoa Adou à Laurent Gbagbo. Et ce, depuis les années 90.

Dans un post sur les réseaux sociaux, cet ancien leader de la FESCI est revenu sur le départ d' Assoa Adou du FPI pour le PIT de Francis Wodié, au motif que Gbagbo a trahi ses camarades de l'opposition en violant le mot d'ordre de boycott pour se présenter contre félix Houphouët-Boigny à la Présidentielle de 1990. Révélation que lui aurait faite un journaliste de « Téré », un organe qui existait aux premières heures du multipartisme.

« L'embryon du FPI a été conçu dans ma chambre d'étudiant à Strasbourg en France . J'ai vite constaté que Laurent Gbagbo manipulait plusieurs camarades. J'ai quitté le groupe, et je me suis rapproché de Wodié qui me semblait plus fiable. Je n'ai pas eu tort. Aujourd'hui où la plateforme de la gauche décide de ne pas aller à des élections perdues d'avance , Gbagbo y va seul . Il n'est pas fiable », a écrit le pro-Affi, avant d'ajouter : « C'est le même Assoa Adou qui parle aujourd'hui de Gbagbo. »

L'on attend donc une réaction du Secrétaire général de l'aile dure du FPI pour donner sa version sur cette grave accusation portée contre lui.