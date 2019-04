Côte d'Ivoire : Week-end pascal, Attécoubé sous surveillance avec Epervier 4

Pour le week-end pascal, les autorités sécuritaires ont décidé de déployer leurs éléments à travers la ville d'Abidjan. L'opération Épervier 4 sera un peu plus concentrée sur Attécoubé, une commune de la capitale ivoirienne où l'insécurité est très galopante.

Épervier 4, une opération pour sécuriser la fête de pâque

L'insécurité est la chose la mieux partagée à Abidjan. C'est le moins que l'on puisse dire eu égard aux agressions répétées sur les bords de la lagune Ébrié. Les autorités ivoiriennes, dans l'optique de réduire l'indice de sécurité, ont déployé, ces derniers temps, de grands moyens pour sécuriser les populations abidjanaises et leur permettre de fêter la Pâque en toute quiétude.

Après les communes d’Abobo, de Cocody et de Koumassi, cette opération policière sera concentrée sur la commune d'Attécoubé. Le commissaire divisionnaire Siaka Dosso, préfet de police d’Abidjan, maître artificier de cette opération, a levé un coin de voile sur les dispositions sécuritaires qui seront prises : « Toutes les artères de la commune d’Attecoubé seront visitées par les éléments de force de l’ordre déployés pour l’opération. »

Le ministre des Sports Danho Paulin Claude, par ailleurs Maire de la commune d'Attécoubé, se dit totalement excédé par les agissements des délinquants et autres bandits de grand chemin qui ont mis sa commune sous coupe. De même, sa commune devient de plus en plus un repaire et une base arrière pour cette pègre.

« Nous ne pouvons pas accepter que des actions des délinquants ternissent l’image de la commune et partant celui du pays en faisant basculer l’indice de sécurité dans un élan de rayonnement de la Côte d’Ivoire sur le plan international. Après la longue période de sensibilisation, la correction sera implacable », a-t-il prévenu.

Notons que l'opération Épervier 4 a déjà réalisé un bon coup de filet avec 80 fumoirs détruits, 2372 personnes intéressées dans les fumoirs, 40.292 personnes raflées de nuit, environ 3 tonnes de cannabis saisis, des armes à feu et munition saisies ainsi que 2546 plaquettes de médicaments de qualité inférieure.

Tous ceux qui voudront ramer à contre-courant sont donc prévenus.