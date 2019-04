Botswana : Découverte du deuxième plus gros diamant au monde

Un diamant de 1.758 carats (près de 352 g) a été extrait d'une mine au Botswana. Il s’agit du deuxième plus gros diamant non taillé de l'histoire decouvert en Afrique.

Botswana : découverte du deuxième plus gros diamant

Le diamant de 1.758 carats (près de 352 g) a à peu près la taille d'une balle de tennis, et a été sorti de terre par une société d'exploration minière et de diamants, opérant en Afrique australe, mais établie au Canada, dénommée Lucara Diamond Corp. La même société qui n’est pas à son premier coup d’essai affirme avoir récupéré un certain nombre de diamants de grande valeur depuis l'introduction en avril 2015 d’une nouvelle technologie. Ce sont 12 pierres précieuses de plus de 300 carats, dont un diamant de 72 carats et un de 327 carats qui ont été retrouvés en l'espace de 4 ans. Ces grandes découvertes de diamants ont été toutes attribuées à de nouvelles machines de tri qui peuvent traiter les diamants en profondeur sans les briser. Il s'agit d'appareil d'extraction et de tri à rayons X qui ont la capacité de détecter le carbone dans le minerai et ainsi éviter de briser les gros diamants.

Pour rappel, le plus gros diamant jamais découvert est le Cullinan de 3.106 carats, découvert en Afrique du Sud en 1905. Il a été découvert, il y a plus de 100 ans à seulement neuf mètres de la surface de la terre et a été extrait à l'aide d'un couteau de poche. À cette époque, on ne parlait pas encore des techniques modernes d'exploitation minière industrielle qui utilisent des explosions pour extraire le minerai, puis des machines de broyage pour le décomposer davantage.

Notons que le Botswana est un "eldorado'' du diamant. La gemme représente 80% de ses exportations et près de 40% de son PIB. Le pays est actuellement le second producteur mondial de diamants après la Russie.